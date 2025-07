Roche: des données d'études mitigées dans la BPCO information fournie par Cercle Finance • 21/07/2025 à 07:42









(Zonebourse.com) - Roche fait part de premiers résultats mitigés pour les essais pivots de phase IIb ALIENTO et de phase III ARNASA évaluant l'astegolimab, avec traitement d'entretien standard, dans la bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO) modérée à très sévère.



ALIENTO a atteint le critère d'évaluation principal d'une réduction statistiquement significative (-15,4%) du taux d'exacerbation annualisé (ARE) à 52 semaines par rapport à placebo lorsque l'astegolimab était administré toutes les deux semaines.



En revanche, ARNASA n'a pas atteint le critère d'évaluation principal d'une réduction statistiquement significative de l'ARE à 52 semaines, démontrant une réduction numérique de 14,5%, toujours avec une administration toutes les deux semaines.



Le profil d'innocuité s'est montré conforme aux données précédemment publiées, et aucun nouveau signal d'innocuité n'a été identifié. L'analyse des données sera discutée avec les autorités réglementaires et partagée lors d'une réunion médicale.





