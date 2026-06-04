Roche dans le rouge, Jefferies reste à sous-performance

(Zonebourse.com) - Roche est délaissé à la Bourse de Zurich (-3,25%, à 318,55 francs suisses), après une note de Jefferies dans laquelle les analystes ont confirmé leur recommandation à sous-performance, avec un objectif de cours de 230 francs suisses.
Pourtant, la banque d'investissement américaine a relevé plusieurs points positifs. Elle estime que les perspectives à moyen terme du laboratoire suisse sont "désormais considérées comme solidement étayées". A long terme, la division Diagnostic devrait croître à un rythme d'un chiffre moyen à élevé, et potentiellement plus en fonction des lancements.
En ce qui concerne le segment Pharmacie, la direction du groupe ne prévoit aucune stagnation de la croissance jusqu'aux années 2030 et voit un potentiel de hausse significatif pour plusieurs médicaments en développement. Après l'application de nouveaux critères de sélection en R&D, les premiers succès se confirment et soulignent que 66% des molécules ont désormais le potentiel d'être les meilleurs de leur catégorie et que le pic de ventes moyen par projet dans le pipeline a augmenté de 67%.
Les analystes ont également noté que l'exécution des nouveaux lancements est désormais une priorité stratégique majeure. La direction a souligné l'importance de diversifier son approche à travers trois piliers : les cibles connues pour lesquelles le niveau de sécurité et/ou d'efficacité peut être réhaussé, les cibles connues qui ont été historiquement difficiles à traiter par les médicaments, et les nouvelles cibles.
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