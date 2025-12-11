 Aller au contenu principal
Roche confronté à des avis d'analystes divergents sur le Giredestrant
information fournie par AOF 11/12/2025 à 15:37

(AOF) - Roche (-0,63%, à 329,50 francs suisses) bouge peu en bourse. Les investisseurs ont du mal à se positionner au lendemain de la publication de résultats pourtant qualifiés de positifs par le laboratoire suisse, d’une étude de phase III évaluant le Giredestrant en tant que traitement endocrinien adjuvant chez des patientes atteintes d’un cancer du sein au stade précoce. Selon les données, le produit de Roche en adjuvant a réduit significativement (de 30%) le risque de récidive de maladie invasive ou de décès, par rapport au traitement endocrinien standard.

Pourtant, chez Jefferies, il y a encore trop de questions sans réponse. Les analystes estiment de leur côté que le bénéfice d'efficacité absolu est similaire à celui des inhibiteurs actuellement utilisés (Kisqali de Novartis et Verzenio d'Eli Lilly). Selon un expert du secteur chez Jefferies, le bénéfice absolu n'est pas encore de nature à changer la pratique. La banque d'investissement américaine est à Sous-performance sur le titre, en visant 230 francs suisses.

Pour Bank of America, les données publiées sont solides, et les analystes estiment le marché à plus de 20 milliards de dollars. Le Giredestrant pourrait se tailler une part de 3 à 5 milliards de dollars.

Chez UBS, on estime également que Roche pourrait s'attendre à des ventes maximales de 5 milliards de dollars grâce à ce traitement. La recommandation reste à Acheter, mais l'objectif de cours a été relevé à 356 francs suisses, contre 314 auparavant.

Valeurs associées

ROCHE HLDG DR
314,800 CHF Swiss EBS Stocks -2,24%
