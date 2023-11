Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: collaboration entre Genentech et Nvidia dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 21/11/2023 à 15:40









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé mardi que sa filiale de biotechnologies Genentech avait conclu un accord de collaboration pluriannuel dans l'IA avec le fabricant de puces américain Nvidia.



Le laboratoire suisse explique que ce partenariat vise à renforcer l'efficacité des programmes de recherche avancée en IA de Genentech en transformant ses modèles et ses algorithmes en une plateforme 'de nouvelle génération'.



L'objectif, in fine, est d'accélérer la découverte de nouvelles thérapies et de nouveaux traitements, explique-t-il dans un communiqué.



Dans le détail, les algorithmes et les modèles d'apprentissage automatique (ML) mis au point par Genentech seront désormais dopés par Nvidia DGX Cloud, le service de supercalcul d'IA à grande échelle.



Genentech s'appuiera en outre sur Nvidia BioNeMo, une solution conçue pour le déploiement de modèles de langage biomoléculaires à grande échelle, permettant là encore d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) générative afin de mettre au point de nouvelles thérapies pour les patients.



Dans son communiqué, Roche précise que Genentech contrôlera ses données propriétaires et que Nvidia n'aura pas d'accès direct à ces données, sauf autorisation expresse de Genentech pendant la durée de certains projet.





