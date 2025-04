Roche: chiffre d'affaires en hausse de 7% à 15,4 milliards de francs suisses au 1T

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a publié jeudi une chiffre d'affaires en hausse de 7% pour le premier trimestre à 15,4 milliards de francs suisses (16,4 milliards d'euros).

Les ventes de sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de contribution au chiffre d'affaires, se sont accrues de 9% par rapport à la même période un an plus tôt, à 11,9 milliards de francs, a indiqué le numéro un mondial de l'oncologie dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP s'attendaient en moyenne à 15,3 milliards de francs de chiffre d'affaires, dont 11,7 milliards de francs dans sa division pharmaceutique.

Sa division diagnostics, qui fabrique des tests pour le dépistage des cancers mais aussi pour la prise prise en charge des maladies cardiaques et du diabète ainsi que la détection de maladies infectieuses comme le Covid-19, a quant à elle vu ses ventes stagner à près de 3,5 milliards de francs.

Le groupe a confirmé ses objectifs pour 2025, visant toujours une croissance "moyenne à un chiffre" de ses ventes, ce qui équivaut une progression d'environ 5%.

Mardi, Roche avait dit vouloir investir 50 milliards de dollars (43 milliards d'euros) aux Etats-Unis, un marché clé pour le groupe, au cours des cinq prochaines années.

Alors que l'administration du président américain Donald Trump souffle le chaud et le froid sur les droits de douane concernant les médicaments, le concurrent de Roche Novartis avait lui aussi annoncé une dizaine de jours auparavant augmenter de 23 milliards de dollars (20 milliards d'euros) son enveloppe d'investissements aux Etats-Unis durant les cinq prochaines années.