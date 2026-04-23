Roche: chiffre d’affaires en baisse de 5% au 1T à 14,7 milliards CHF, freiné par les effets négatifs de change

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a publié jeudi un chiffre d’affaires en repli de 5% au premier trimestre, freiné par les effets négatifs de change, à 14,7 milliards de francs suisses (16 milliards d'euros).

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Hors effets de change, ses ventes trimestrielles se sont accrues de 6% par rapport à la même période l'an passé, progressant de 7% dans sa division pharmaceutique et de 3% dans sa division dédiée aux diagnostics, a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l’agence suisse AWP tablaient en moyenne sur 14,8 milliards de francs de chiffre d'affaires.

"L'appréciation du franc suisse par rapport à la plupart des devises, notamment le dollar américain, a eu un impact significatif sur les résultats", a souligné le groupe dans un communiqué.

Le numéro un mondial de l'oncologie a confirmé ses objectifs pour 2026. Il vise notamment une progression "moyenne à un chiffre" de ses ventes hors effets de change, soit aux alentours de 5%.