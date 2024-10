Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: certification CE pour un test du cancer gastrique information fournie par Cercle Finance • 10/10/2024 à 08:08









(CercleFinance.com) - Roche indique avoir obtenu la certification CE pour le premier diagnostic compagnon permettant d'identifier les patients atteints d'un cancer gastrique ou de la jonction gastro-oesophagienne éligibles à un traitement ciblé par VYLOY.



Son nouveau test RxDx VENTANA CLDN18 (43-14A) permet ainsi de répondre à un besoin médical non satisfait en permettant aux cliniciens d'identifier les patients atteints de ces types de cancer et qui pourraient bénéficier d'une option de traitement ciblée.



L'approbation se fonde sur les résultats des études SPOTLIGHT et GLOW, ayant montré la capacité du test à déterminer l'expression de la protéine CLDN18, biomarqueur émergeant dans ces cancers et aidant à prédire la probabilité de réponse à un traitement ciblé.





