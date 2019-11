ROCHE BOBOIS : Tres bonne dynamique de croissance au 3ème trimestre : +9,1 % à changes courants

Paris, le 5 novembre 2019

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son chiffre d'affaires au terme des neuf premiers mois de son exercice.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2018 2019 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) 1er semestre 129,2 134,7 +4,3% +2,4% 3ème trimestre 61,2 66,8 +9,1% +7,3% 9 mois 190,4 201,4 +5,8% +4,0%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Un 3ème trimestre en hausse sur l'ensemble des zones géographiques

Le groupe Roche Bobois réalise un chiffre d'affaires de 66,8 M€ au 3ème trimestre 2019 contre 61,2 M€ au 3ème trimestre 2018, en hausse significative de +9,1% (+ 7,3% à taux de change constant). La croissance de ce trimestre est visible sur la totalité des zones géographiques du Groupe. Elle illustre la très bonne dynamique du volume d'affaires enregistrée par les magasins en propre au 2ème trimestre 2019 qui s'est répercuté sur le chiffre d'affaires livré.

Le chiffre d'affaires de la zone Etats-Unis/Canada progresse de +9,8% sur ce 3ème trimestre 2019 (+5,0 % à taux de change constant), passant de 20,1 M€ au 30 septembre 2018 à 22,1 M€ au 30 septembre 2019. Cette performance provient en particulier de la très bonne dynamique des magasins détenus en propre au Canada (en particulier Toronto, Brossard et Laval) mais aussi de ceux de Los Angeles, San Diego 2 et Tysons Corner aux Etats-Unis. Les récentes ouvertures du 1er semestre 2019 (Greenwich et Upper East Side 2) n'ont contribué que de façon encore marginale sur le chiffre d'affaires livré de ce trimestre (phase de ramp-up).

Le chiffre d'affaires de la zone Royaume-Uni ressort à 3,9 M€ au 3ème trimestre 2019 contre 2,8 M€ au 3ème trimestre 2018, soit une hausse de +39,6% à taux de change courant. Cette zone géographique confirme sa très nette reprise d'activité avec une hausse significative des ventes notamment sur les magasins du Sud-Ouest de Londres (Fulham et Wandsworth). Le Groupe a également procédé à un déstockage sur le magasin de Finchley Road Nouveaux Classiques avant le démarrage de travaux de rénovation.

Le chiffre d'affaires réalisé sur le reste de l'Europe s'élève à 11,4 M€ contre 10,9 M€ au 30 septembre 2018, soit une hausse de + 4,8 % à changes courants (+ 3,5% à changes constants). Cette croissance est tirée en particulier par la bonne dynamique d'activité enregistrée en Italie, Belgique et Suisse.

Enfin, Roche Bobois France affiche un chiffre d'affaires de 17,7 M€ au 3ème trimestre 2019 contre 17,1 M€, soit une hausse de +3,3% qui illustre la dynamique commerciale soutenue du réseau de magasins existant en propre (like-for-like).

Au final, le Groupe enregistre à l'issue de ces 9ers mois d'exercice un chiffre d'affaires de 201,4 M€ contre 190,4 M€ à la même période, soit une croissance de +5,8% à changes courants (+4,0 % à changes constants), dans la continuité, comme attendu, de la croissance réalisée sur l'exercice 2018.

Poursuite de la stratégie de croissance au 4ème trimestre 2019.

Sur les neuf premiers mois de l'exercice 2019, l'ensemble du réseau du Groupe Roche Bobois enregistre un volume d'affaires (magasins intégrés et franchises)[1] de 351,4 M€ contre 334,0 M€ sur la même période l'an dernier, en hausse de +5,2% à changes courants (+ 3,8% à changes constants).

Le volume d'affaires réalisé par les magasins en propre ressort à 184,2 M€ au 30 septembre 2019 contre 169,2 M€ au 30 septembre 2018, soit une hausse de + 8,9%. Cette hausse significative provient : (i) de la performance des magasins existants (Like For Like) qui représente un effet de +6,8 M€, tirée par la France, le UK et la Suisse, et (ii) d'un effet périmètre de +5,0 M€ en particulier grâce à la progression d'activité des ouvertures récentes de magasins intégrés aux Etats-Unis (Upper East Side 2, Greenwich et San Diego). Le Groupe bénéficie également d'effets positifs de change.

En parallèle, le rythme d'ouvertures se poursuit activement. Le Groupe a ouvert en septembre 2019 un deuxième magasin en propre à Madrid (Espagne). Roche Bobois vient en parallèle d'intégrer le magasin franchisé de Turin (Italie) dans son réseau en propre et intégrera également dans les prochains jours celui de Dublin (Irlande), suite au compromis signé en juillet dernier. Enfin, la Société prévoit une ouverture en propre au Portugal (Lisbonne 2) d'ici la fin d'année.

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 332 magasins (au 30 juin 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s'est élevé à 257 M€.

ANNEXES

CA par région et marque

(non audités - K€) T3

2018 T3

2019 Change courant (%) Change constant (%) Roche Bobois France 17 118 17 682 +3,3% +3,3% Roche Bobois US/Canada 20 142 22 119 +9,8% +5,0% Roche Bobois UK 2 820 3 936 +39,6% +40,7% Roche Bobois Other Europe 10 900 11 427 +4,8% +3,5% Roche Bobois overseas 2 561 3 008 +17,4% +17,4% Cuir Center 7 326 7 959 +8,6% +8,6% Corporate 335 621 +85,1% +85,1% TOTAL 61 202 66 752 +9,1% 7,3%

CA par région et marque

(non audités - K€) 9 mois

2018 9 mois

2019 Change courant (%) Change constant (%) Roche Bobois France 62 416 61 263 -1,8% -1,8% Roche Bobois US/Canada 51 028 57 204 +12,1% +6,2% Roche Bobois UK 10 672 12 149 +13,8% +13,7% Roche Bobois Other Europe 34 235 35 645 +4,1% +2,9% Roche Bobois overseas 4 587 5 988 +30,5% +30,5% Cuir Center 25 583 27 057 +5,8% +5,8% Corporate 1 838 2 105 +14,5% +14,5% TOTAL 190 359 201 412 +5,8% +4,0%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires 9 mois 2019 351,4 Volume d'affaires franchisés -167,2 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -1,1 Impact du rythme des commandes et des livraisons -9,6 Redevances +7,9 Autre services rendus +20,0 Chiffre d'affaires 9 mois 2019 consolidé 201,4

