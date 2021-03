ROCHE BOBOIS : RÉSULTATS ANNUELS 2020

PERFORMANCE ÉCONOMIQUE REMARQUABLE :

HAUSSE DE LA RENTABILITÉ MALGRÉ LE CONTEXTE DE 2020

EBITDA : +9,4% - ROC : +4,5%

TRÉSORERIE NETTE RENFORCÉE

Chiffre d'affaires consolidé en recul limité de -3,2% à 266,0 M€ ;

EBITDA courant en nette hausse de +9,4% ;

Free cash-flow lié à l'exploitation : 19,8 M€ 1 ;

; Trésorerie nette renforcée : 25,0 M€ vs 11,1 M€ au 31/12/2019.





Paris, le 24 mars 2021

Le Groupe Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO) la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie ses résultats annuels clos au

31 décembre 2020. Les comptes ont été arrêtés par le Directoire du 22 mars 2021. Les comptes sont audités et les rapports sont en cours d'émission.



Normes IFRS (en M€)

2019

2020 Var. % Vente de marchandises 242,1 235,8 -2,6% Redevances et autres services 32,6 30,2 -7,3% Chiffre d'affaires 274,7 266,0 -3,2% Marge brute sur vente de marchandises 59,2% 59,0% - Ebitda courant2 45,9 50,2 +9,4% Marge d'EBITDA courant 16,7% 18,9% - Résultat opérationnel courant 16,7 17,5 +4,5% Résultat opérationnel 15,8 17,1 +7,8% Résultat financier (2,1) (3,3) +58,1% Charge d'impôts (4,2) (3,7) -11,2% Résultat net 9,6 10,1 +5,1% Résultat net pdg 9,3 10,0 +7,2%





Au cours de cette année particulière et inédite, le Groupe s'est appuyé sur la forte résilience de son modèle, la puissance internationale de sa marque, et la flexibilité de son organisation pour délivrer une performance économique remarquable malgré les perturbations liées au contexte sanitaire.

Au terme de l'exercice 2020, Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires annuel consolidé de 266,0 M€ en léger repli de -3,2% à taux de changes courants (-2,8% à taux de changes constants). Les activités de Roche Bobois ont globalement bien résisté dans toutes les zones géographiques, malgré la fermeture des magasins pendant quasiment 2 mois dans tous les pays en raison du contexte sanitaire. Cette capacité de rebond est particulièrement visible en France et en Europe (hors France et Royaume-Uni), zones où le chiffre d'affaires Groupe est en progression sur l'année, de respectivement +0,8% et +3,3%.

La marge brute se maintient à un niveau élevé de 59,0% contre 59,2% au 31 décembre 2019, reflétant notamment la bonne maîtrise des coûts de production et des prix de vente. Grâce à une organisation réactive, les charges externes ont été adaptées dans la mesure du possible au contexte avec une réduction négociée de charges locatives à hauteur de 1,7 M€, une contraction de -3,8 M€ des dépenses de publicité locale et une baisse des frais de transports et d'évènementiel.

L'EBITDA courant ressort ainsi à 50,2 M€ contre 45,9 M€, en progression de +9,4% par rapport au 31 décembre 2019 ce qui constitue une excellente performance dans ce contexte particulier.

Les zones France et Europe (hors France et Royaume-Uni) contribuent principalement à cette progression grâce à la très bonne dynamique des magasins en propre en France, Suisse, Pays-Bas et Italie et la capacité de ces pays à livrer fortement à la fin de l'exercice 2020. Le Groupe dispose par ailleurs, à la clôture, d'un portefeuille de commande de 103,7 M€ en hausse de 30% par rapport à l'année précédente, et même de 52% sur la zone États-Unis / Canada.

Le taux de marge d'EBITDA courant du Groupe progresse de plus de 2 points à 18,9% (contre 16,7% au 31 décembre 2019). En France, le taux de marge d'EBITDA atteint 18,5% en hausse de 4,5 points. La zone Amérique du Nord maintient sa marge d'EBITDA au-dessus de 25% sur l'exercice.

Le résultat opérationnel courant s'élève à 17,5 M€ contre 16,7 M€ au 31 décembre 2019, en croissance de +4,5%. Après comptabilisation d'une charge non récurrente de 0,4 M€, le résultat opérationnel ressort à 17,1 M€ contre 15,8 M€ au 31 décembre 2019.

Après prise en compte du résultat financier (-3,3 M€) et de l'impôt (-3,7 M€), le résultat net part du Groupe s'élève à 10,0 M€ contre 9,3 M€ au 31 décembre 2019, en croissance de +7,2%.





Forte génération de trésorerie - Trésorerie disponible de 73,3 M€ - Trésorerie nette positive de 25,0 M€

La bonne performance opérationnelle du Groupe se retrouve au niveau de la marge brute d'autofinancement avant coût de l'endettement financier net qui s'établit à 50 M€ sur la période. Le Besoin en Fonds de Roulement s'améliore de 14,0 M€ en raison notamment du niveau élevé de portefeuille de commandes en fin d'exercice. Cela porte la génération de trésorerie liée à l'activité après impôt à plus de 60 M€ sur l'ensemble de l'exercice.

Ce montant élevé permet de couvrir largement les investissements de 17,6 M€ liés aux ouvertures et rénovations de magasins, au rachat des franchisés ou de minoritaires et au rachat d'actions au porteur. Le Groupe dégage un free cash-flow positif largement excédentaire de 19,8 M€ après imputation des charges locatives.

Cette forte génération de trésorerie par l'activité et l'obtention d'un Prêt Garanti par l'État (« PGE ») d'un montant total de 25 M€ ont renforcé fortement la trésorerie disponible du Groupe qui ressort ainsi, au 31 décembre 2020 à 73,3 M€. La bonne situation financière du Groupe permettra le remboursement intégral du PGE avant l'échéance d'un an.

Au 31 décembre 2020, la Société est en position de trésorerie nette positive de 25,0 M€.





Proposition de dividende de 0,50 € par action

Fort des bons résultats 2020 et de la confiance du Directoire et du Conseil de Surveillance dans les perspectives du Groupe, il sera proposé à l'Assemblée Générale des actionnaires, qui se réunira en juin 2021, la distribution de 50% du résultat net 2020, ce qui représentera un dividende de 0,50 € par action. Cette proposition, qui intègre un rattrapage après la distribution minorée au titre de l'exercice précédent, s'inscrit dans la continuité de la politique de dividendes mesurée et équilibrée du Groupe.





Poursuite du déploiement en France et à l'international conformément au plan de marche

En 2020, le Groupe Roche Bobois a poursuivi, le développement de son réseau de magasins en France et à l'international conformément à son plan de marche pré-Covid-19 avec 4 nouveaux magasins en propre en Europe et aux États-Unis et 6 ouvertures en franchises.

Par ailleurs, le rachat de 3 magasins franchisés sur la Côte Ouest des États-Unis (San Francisco, Seattle et Portland), en novembre 2020, constitue une nouvelle étape majeure dans la stratégie de développement du Groupe dans l'un des pays les plus porteurs et les plus contributeurs tant en termes de revenus que d'EBITDA.

À fin décembre 2020, le Groupe Roche Bobois compte donc 337 magasins (127 en propre) dont 258 Roche Bobois (dont 106 en propre) et 79 Cuir Center (dont 21 en propre). Le Groupe poursuit ses ambitions d'ouvertures de magasins avec de nouveaux projets d'ouverture en propre en particulier aux États-Unis et en Europe. L'année 2021 devrait également voir l'ouverture de 5 à 10 magasins en franchise et 6 magasins en propre.

Le Groupe Roche Bobois entend ainsi poursuivre sa stratégie de création de valeur sur le moyen terme. À court terme, au vu du très bon niveau de prises de commandes (volume d'affaires) enregistré au 4ème trimestre 2020, le Groupe anticipe d'ores et déjà une nette croissance de son chiffre d'affaires au 1er semestre 2021 soutenue par un effet de base favorable.





Un début d'année 2021 bien orienté

Le début d'année 2021 est également commercialement bien orienté avec un volume d'affaires en hausse de +7,7% sur les magasins en propre à fin février. Cette performance s'appuie sur une très forte dynamique en France (+32,9% pour Roche Bobois et +28,4% pour Cuir Center) et sur une activité solide en Amérique du Nord (+7,8%), deux zones qui compensent largement l'impact des fermetures imposées de magasins dans certains pays d'Europe (UK, Allemagne, Belgique, Portugal notamment).

Tout en restant vigilant face à l'évolution du contexte sanitaire, le Groupe est confiant sur sa capacité à délivrer une bonne performance opérationnelle sur l'exercice, en ayant notamment démontré sa capacité à compenser rapidement les effets des fermetures imposées de magasins.





Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du 1er trimestre : jeudi 29 avril 2021





À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 337 magasins (au 31 décembre 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Joana Vasconcelos, Raphaël Navot, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2020, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 484,5 M€ HT, dont 392,8 M€ HT pour Roche Bobois et 91,7 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2020 s'est élevé à 266,0 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





CONTACTS

Actus Finance - Claire RIFFAUD

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 79 / criffaud@actus.fr



Actus Finance - Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr







Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS.

1 Free cash-flow ou flux de trésorerie disponible : écart sur la période entre excédent trésorerie d'exploitation et dépenses d'investissements.

2 EBITDA courant après retraitement des ouvertures de magasins et avant plan d'actions gratuites.