Roche Bobois: repli de 18% de l'EBITDA courant en 2024 information fournie par Cercle Finance • 27/03/2025 à 09:50









(CercleFinance.com) - Roche Bobois publie un résultat net de 15,8 millions d'euros au titre de 2024, contre 31,3 millions un an auparavant, ainsi qu'un EBITDA courant en repli de 17,8% à 74,4 millions, mais en ligne avec son intervalle annoncé de 72-76 millions.



Le chiffre d'affaires du distributeur d'ameublement s'est replié de 3,6% à 414 millions d'euros, mais la maîtrise des charges opérationnelles a permis d'atténuer partiellement l'impact de la baisse des volumes et l'effet de ramp-up des magasins récemment intégrés.



Au titre de 2024, Roche Bobois proposera à la prochaine AG, le 12 juin, le versement d'un dividende de 1,25 euro par action, soit 80% du résultat net. Sur 2025, le groupe entend afficher une croissance de ses revenus et un rebond solide en EBITDA.





