ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 9 AU 13 FEVRIER

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 9 au 13 février 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 11/02/2026 FR0013344173 243 27,6765 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 10/02/2026 FR0013344173 631 27,0989 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 09/02/2026 FR0013344173 320 26,5825 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 9 au 13 février 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).