ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 9 AU 13 FEVRIER

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 9 au 13 février 2026, aux transactions suivantes
|Nom de l'émetteur
|Code Identifiant de l'émetteur (LEI)
|Jour de la transaction
|Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN)
|Volume total journalier (en nombre d'actions)
|Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions
|Marché
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|11/02/2026
|FR0013344173
|243
|27,6765
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|10/02/2026
|FR0013344173
|631
|27,0989
|Euronext
|ROCHE BOBOIS
|969500JZSD8O83SPU920
|09/02/2026
|FR0013344173
|320
|26,5825
|Euronext
Détail transaction par transaction
Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 9 au 13 février 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).
