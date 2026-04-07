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ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES DU 30 MARS AU 3 AVRIL 2026
information fournie par Actusnews 07/04/2026 à 18:00

Paris, le 7 avril 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 30 mars au 3 avril 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 02/04/2026 FR0013344173 4 26 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 01/04/2026 FR0013344173 143 25.5902 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 31/03/2026 FR0013344173 216 24.8185 Euronext
ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 30/03/2026 FR0013344173 212 24.7363 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 30 mars au 3 avril 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).


Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lWufY8dtamfFlnJxapZtaJVnZ5dlmmfJaZSemGppap+amGmSlWxnaJzJZnJomWlm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Acquisition ou cession des actions de l'émetteur :
- Transactions sur actions propres (version agrégée)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/97440-cp_roche-bobois_rachat_actions_mars_30_avril_3.pdf

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