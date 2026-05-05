ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES du 27 AU 30 AVRIL 2026

Paris, le 5 mai 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 27 au 30 avril 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 30/04/2026 FR0013344173 94 24,8809 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 29/04/2026 FR0013344173 30 24,8 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 28/04/2026 FR0013344173 184 25,5891 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 27/04/2026 FR0013344173 100 26,1 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 27 au 30 avril 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).