ROCHE BOBOIS : RACHAT D'ACTIONS PROPRES

RACHAT D'ACTIONS PROPRES

Paris, le 27 janvier 2026

Dans le cadre du programme de rachat d'actions propres autorisé par l'assemblée générale du 12 juin 2025, Roche Bobois SA a procédé, durant la période du 20 au 22 janvier 2026, aux transactions suivantes

Nom de l'émetteur Code Identifiant de l'émetteur (LEI) Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier (Code ISIN) Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 22/01/2026 FR0013344173 410 28,8768 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 21/01/2026 FR0013344173 485 28,3338 Euronext ROCHE BOBOIS 969500JZSD8O83SPU920 20/01/2026 FR0013344173 9 105 28,737 Euronext

Détail transaction par transaction

Les informations détaillées concernant le rachat d'actions propres (période du 20 au 22 janvier 2026) sont disponibles sur le site internet de Roche Bobois SA ( www.finance-roche-bobois.com , rubrique « rachat d'actions »).