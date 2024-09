Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche Bobois: prévisions 2024 réduites, le titre baisse information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 12:32









(CercleFinance.com) - Roche Bobois a publié mercredi soir des résultats semestriels en net repli et revu à la baisse ses prévisions annuelles, invoquant un contexte 'moins porteur' pour le marché de l'ameublement.



Le groupe indique avoir généré un chiffre d'affaires de 204,4 sur les six premiers mois de l'année, en recul de 7,8% à changes courants, dont une baisse de 8% à changes courants.



Son résultat opérationnel s'est quant à lui contracté de 26,6% pour s'établir à 36,6 millions d'euros.



Dans un communiqué, la société prévient qu'elle ne pourra rattraper en totalité le retard pris au premier semestre en vue de réitérer, comme initialement prévu, le record de chiffre d'affaires de l'année 2023.



Sur l'ensemble de l'exercice, la marque d'ameublement haut de gamme dit désormais viser un chiffre d'affaires annuel de l'ordre de 418 millions d'euros, avec un Ebitda mécaniquement impacté de 15% à 20% par rapport à 2023.



Dans une note de réaction, les analystes de TP ICAP Midcap soulignent que cette publication vient matérialiser leurs inquiétudes.



'La valorisation ne se justifie plus et nous dégradons le dossier à la vente', indique la société de Bourse, dont l'objectif de cours ressort à 39 euros.



L'action cédait plus de 5% jeudi dans le sillage de ces annonces, accusant un repli de l'ordre de 12% depuis le début de l'année.





Valeurs associées ROCHE BOBOIS 46,80 EUR Euronext Paris -4,88%