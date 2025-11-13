ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE OCTOBRE 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

OCTOBRE 2025

À LA UNE

OUVERTURE A AUSTIN, TEXAS (MAGASIN EN PROPRE)

Roche Bobois poursuit son développement aux Etats-Unis avec l'ouverture d'un nouveau magasin à Austin au Texas, une ville reconnue comme l'un des principaux pôles technologiques et d'innovation du pays. Le magasin d'une superficie de 4 500 pieds carrés (410 m²), bénéficie d'un emplacement privilégié au cœur du quartier River South d'Austin, à quelques pas du principal secteur commerçant de la ville. Le site bénéficie d'une visibilité exceptionnelle, profitant d'un flux constant de piétons ainsi que d'un trafic routier important reliant le centre-ville d'Austin au quartier de South Congress. Cette ouverture porte à trois le nombre de magasins au Texas, renforçant ainsi la présence de la marque dans cette région très dynamique des Etats-Unis.

EN BREF

WALL STREE T JOURN AL INNOVATOR AWARDS 2025

Roche Bobois est partenaire des WSJ Innovator Awards 2025, organisés par le Wall Street Journal Magazine, au MOMA (Museum of Modern Art) de New York. Un évènement qui met à l'honneur la créativité sous toutes ses formes, de la comédie à l'art, du design au divertissement, de la mode à l'architecture. L'édition 2025 compte 7 lauréats, parmi lesquels le réalisateur Spike Lee, l'artiste Billie Eilish ou encore le comédien Ben Stiller. Lors la soirée de gala de remise des prix, Roche Bobois a aménagé le hall de réception, avec notamment l'emblématique canapé Bubble. Une occasion pour Roche Bobois de faire rayonner le French Art de vivre lors d'évènements exclusifs d'envergure internationale.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur https://finance-roche-bobois.com/fr/

