ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE NOVEMBRE 2025

OUVERTURE A OSAKA AU JAPON (franchise)

Roche Bobois a ouvert un nouveau magasin au Japon. Après Tokyo, la marque est désormais présente à Osaka. Situé à Yodoyabashi Station One 1F, ce nouvel espace bénéficie d'une visibilité de choix au sein d'un emplacement stratégique. Cette seconde ouverture au Japon renforce la présence de Roche Bobois en Asie, l'un des marchés les plus dynamiques pour la marque.

EN BREF

PARIS PHOTO 2025

Roche Bobois a été sélectionné pour être le partenaire design de PARIS PHOTO, première foire internationale dédiée à la photographie et à l'image. Pour sa 28ème édition, Paris Photo réunit sous la verrière du Grand Palais galeries, éditeurs et artistes venus du monde entier, pour offrir un panorama unique entre œuvres historiques et créations contemporaines. L'espace VIP, situé dans le prolongement du balcon d'honneur, a été entièrement scénographié par Roche Bobois. Cette collaboration illustre une fois encore l'engagement de Roche Bobois pour les manifestations culturelles et artistiques.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

