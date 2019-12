ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE NOVEMBRE 2019

Actualité à la Une

INVESTOR AWARDS 2019, ROCHE BOBOIS S.A., RÉCOMPENSÉ

ROCHE BOBOIS S.A. a reçu le prix « Jeune talent » à la 19ème cérémonie des INVESTOR AWARDS, qui s'est tenue le 19 Novembre 2019 à Paris et qui récompense la meilleure introduction en bourse en 2018.

Cette récompense s'appuie sur les votes de 100 000 personnes (+ 18% par rapport aux Investor Awards 2018), lors d'une vaste enquête réalisée sur le portail de boursorama.com, auprès des investisseurs particuliers et professionnels, entre le 30 juillet et le 27 octobre 2019, en collaboration avec Opinion Way. ROCHE BOBOIS S.A. est également l'unique société cotée en tant que Midcap à avoir reçu un prix, aux côtés de six autres capitalisations boursières de grande taille.

Autres actualités

FOTOFEVER 2019

Roche Bobois a été partenaire de l'édition 2019 de fotofever, foire dédiée à la collection de photographie contemporaine, qui a eu lieu à Paris, au Carrousel du Louvre du 8 au 10 novembre 2019.

L'Appartement du Collectionneur, espace de plus de 200 m² situé à l'entrée de la foire et aménagé par Roche Bobois, est le passage obligé des milliers de visiteurs pour accéder aux 100 galeries présentes.

Le mobilier et les objets de décoration ainsi mis en situation apportent une dimension contextuelle aux œuvres exposées, permettant aux visiteurs de les apprécier dans un intérieur qui pourrait être le leur.

OUVERTURE DE CUIR CENTER A ANGOULEME

L'enseigne CUIR CENTER compte un nouveau point de vente en franchise. Situé dans la zone commerciale d'Angoulême, à côté du magasin Roche Bobois, ce nouveau magasin de 400 m² permet à Cuir Center de consolider sa présence sur le territoire avec, au total, 74 magasins en France.





À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 332 magasins (au 30 juin 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2018, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 458,6 M€ HT, dont 372 M€ HT pour Roche Bobois et 86,6 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2018 s'est élevé à 257 M€.

