ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE JUILLET 2020

OUVERTURE D'UN DEUXIÈME MAGASIN EN PROPRE AU PORTUGAL

Situé à Lisbonne, sur la prestigieuse Avenue de la Liberté, ce nouvel espace vient renforcer la présence de la marque, déjà implantée au centre-ville de la capitale portugaise. D'une superficie de 800m², ce nouveau magasin bénéficie d'un trafic important et de qualité.

ROCHE BOBOIS PRIMÉ AUX ELLE DECO INTERNATIONAL DESIGN AWARDS 2020

Chaque année, les 25 éditions de ELLE Decoration à travers le monde se retrouvent au Salon du Meuble de Milan pour élire le meilleur du design mondial. A cette occasion, les rédacteurs et rédactrices en chef de chaque édition remettent les EDIDA (ELLE Deco International Design Awards), qui récompensent les plus belles créations et meilleurs talents de l'année. Pour cette 17ème édition, la cérémonie a été organisée virtuellement et diffusée le

25 juin dernier. Parmi les lauréats figure la bibliothèque Primordial de Roche Bobois, dessinée par Raphael Navot.

Minérale, atypique, séduisante, la bibliothèque Primordial, issue de la collection Nativ de Raphael Navot pour Roche Bobois, ressemble à un objet tribal qui aurait pu être façonné en terre il y a des milliers d'années. Synthèse du dialogue entre nature et culture qui caractérise cette collection, les rayonnages introduisent des éléments de géométrie dans sa forme irrégulière. Presque une sculpture, probablement une future icône.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.

