ROCHE BOBOIS : LETTRE MENSUELLE - DECEMBRE 2024

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

À LA UNE

OUVERTURE A ROYALMOUNT, CANADA (EN PROPRE)

Roche Bobois a inauguré un nouveau magasin à Royalmount, dans la proche banlieue de Montréal. Situé à l'intersection des principaux axes de transport de Montréal, Royalmount est un projet urbain contemporain, une destination commerciale centrée sur le luxe. D'une superficie d'environ 2 000 m² ce nouveau magasin présente les derniers codes du concept de la marque avec l'utilisation de matières naturelles tant minérales que végétales (céramiques, bois et mur végétal).

Cette ouverture porte à 3 le nombre de magasins détenus en propre par la marque à Montréal, sur un total de 8 magasins au Canada (dont un en franchise).

EN BREF

PRIX RSE DÉCERNÉ À ROCHE BOBOIS

La Confédération Nationale de l'Équipement du Foyer (CNEF) et le Groupe AG2R LA MONDIALE, partenaire historique de la CNEF, ont lancé en novembre la 1ère édition de leurs prix RSE. Roche Bobois été récompensé, le 18 novembre dernier, dans la branche « Négoce de l'ameublement » pour ses engagements en matière de développement durable. Le Groupe Roche Bobois place l'éco-conception de ses produits au coeur de son action et de sa démarche environnementale. Cette approche collaborative avec ses fabricants s'inscrit dans sa volonté de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de prévenir la déforestation et de promouvoir un modèle de production responsable. En 2019, le Groupe Roche Bobois a également pris l'engagement ambitieux d'atteindre, en 2025, 100% de ses nouveaux produits éco-conçus avec une trajectoire de +20% par an. En 2023, le Groupe a atteint 75,7% de produits éco-conçus et ambitionne de dépasser 89% en 2024.

EXPOSITION PATTY CARROLL À PARIS

Roche Bobois présente à Paris une exposition de la photographe américaine Patty Carroll, en collaboration avec la Galerie XII. Dans le cadre de cette exposition présentée au magasin de l'avenue du Maine à Paris, l'artiste a eu l'opportunité de créer deux œuvres exceptionnelles intégrant deux pièces emblématiques de Roche Bobois. Ces œuvres apportent un caractère unique à cette collaboration, soulignant ainsi la synergie entre art et design.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 340 magasins (au 31 décembre 2023), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel, Jiang Qiong Er...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2023, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 600,8 M€ HT, dont 508,2 M€ HT pour Roche Bobois et 92,6 M€ HT pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2023 s'est élevé à 429,6 M€.

