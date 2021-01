ROCHE BOBOIS : Lettre mensuelle Décembre 2020

OUVERTURE À MINNEAPOLIS, ÉTATS-UNIS (en propre)

Conformément à sa stratégie de développement aux États-Unis, Roche Bobois a ouvert un nouveau magasin à Edina, en périphérie de Minneapolis, dans l'état du Minnesota.

D'une surface au sol de 450m², le magasin est situé sur un axe stratégique et bénéficie d'un superbe volume ainsi que de vitrines double hauteur qui lui confèrent une visibilité exceptionnelle.

Cette nouvelle ouverture témoigne des ambitions affichées par Roche Bobois aux États-Unis, où la marque compte désormais 33 magasins (dont 27 en propre).





Penthouse à Montréal

Roche Bobois poursuit le développement de son métier d'éditeur au service des professionnels de l'architecture et signe l'aménagement d'un penthouse-témoin au sein du complexe immobilier Humaniti, au centre de Montréal. Au total, le complexe accueillera, en plus des espaces résidentiels, un hôtel, deux restaurants ainsi que des espaces commerciaux et des bureaux.

Situé au 38ème et avant-dernier étage du bâtiment principal, le penthouse de près de 200m² offre une vue spectaculaire sur la ville. Meublé exclusivement par la marque, on y retrouve quelques-uns des modèles iconiques de la collection : canapé Scenario, table de repas Voiles ou encore le fauteuil Bubble.







À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 330 magasins (au 30 juin 2020), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com





