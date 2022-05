ROCHE BOBOIS : LCL accompagne ROCHE BOBOIS sur la mise en place de son premier financement indéxé sur des critères environnementaux

Paris / Villejuif, le 23 mai 2022

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), acteur de référence de l'ameublement haut de gamme a mis en place un financement à impact de 30 M€ avec LCL, sa banque de référence.

Cette opération permet à ROCHE BOBOIS d'aligner sa stratégie financière sur ses engagements en matière de développement durable . Trois ambitions phares ont ainsi été intégrées pour la marque Roche Bobois à horizon 2026 :

L'éco-conception de 100% de ses nouveaux produits,

Un approvisionnement à 100 % en bois durables (recyclés ou certifiés FSC ou PEFC),

Un engagement dans une trajectoire de réduction de -25% de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre de tous ses magasins, entrepôts et bureaux administratifs.

Avec cet emprunt, Roche Bobois entend refinancer 10 M€ de crédits déjà existants auprès de LCL et financer 20 M€ de ses besoins d'investissements pour les 5 prochaines années.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la politique RSE du Groupe ROCHE BOBOIS, une démarche initiée dès 2019 et articulée autour des 3 principaux axes :

Conforter la place du Groupe en tant que référence internationale dans l'édition et la distribution de produits d'ameublement respectueux de l'environnement,

Investir dans une relation durable et responsable avec les collaborateurs,

Allier vision familiale et durable de l'entreprise avec relations équilibrées avec les partenaires et quête constante d'innovations.

Avec l'appui de son équipe Financements Durables dédiée à sa clientèle mid-cap, LCL, banque d'une ETI sur deux, se réjouit d'avoir pu conseiller et accompagner ROCHE BOBOIS dans cette démarche engagée de finance durable.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 55 pays avec un réseau de 338 magasins (au 31 décembre 2021), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2021, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 639,5 M€ HT, dont 532,4 M€ HT pour Roche Bobois et 107,1 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2021 s'est élevé à 334 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr

À propos de LCL

Filiale de Crédit Agricole S.A., LCL banque urbaine est l'une des plus grandes banques de détail en France. LCL a fait de la satisfaction clients sa priorité absolue et ambitionne d'être la banque n°1 en terme de satisfaction d'ici fin 2022. Combinant humain et digital, LCL propose à ses 6 millions de clients particuliers, dont 216 000 clients Banque privée, 380 000 professionnels et 29 900 entreprises et institutionnels, une relation omnicanale forte de ses 1 500 agences au cœur des villes, de ses centres de relation clients à distance « LCL Mon Contact » avec 400 conseillers disponibles par téléphone, de ses sites et applis dont « LCL Mes Comptes » plébiscitée par ses clients. Avec une gamme complète de solutions bancaires/assurances et extra-bancaires, LCL conseille ses clients au quotidien et dans tous leurs projets de vie. Fidèle à sa stratégie de banque urbaine, LCL se mobilise et accompagne également les clients qui veulent agir concrètement et participer à la lutte contre le dérèglement climatique.

LCL Banque des Entreprises et des Institutionnels compte 71 implantations et déploie deux grands métiers : la banque commerciale et le « corporate finance ». LCL Banque des Entreprises est régulièrement classée banque numéro 1 des financements LBO Mid-Cap.

Suivez-nous sur LinkedIn via la page LCL Banque des Entreprises. LCL Élu Service Client de l'Année 2022 dans la catégorie Banque Étude BVA – Viséo CI – Plus d'infos sur escda.fr.

Contacts Presse LCL

Julie Terzulli – 01 42 95 10 61 / julie.terzulli@lcl.fr

Brigitte Neige – 01 42 95 39 97 / brigitte.neige@lcl.fr

