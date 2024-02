ROCHE BOBOIS : LA LETTRE MENSUELLE - JANVIER 2024

LA LETTRE MENSUELLE

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

Janvier 2024

À LA UNE

PRÉSENTATION PRESSE A PARIS

Roche Bobois a présenté à la presse le jeudi 11 janvier la collection Palatine, toute dernière collaboration avec le designer français Christophe Delcourt. Dans un appartement typiquement parisien, à proximité de la place des Vosges, les journalistes de la presse française et internationale ont pu découvrir les différents éléments qui composent la collection Palatine : sur le thème de l'interaction entre bois et pierre, la table de repas et le buffet associent élégamment le noyer au travertin. Avec ces deux pièces, Christophe Delcourt a travaillé les matériaux dans la masse comme s'ils étaient polis par le temps. En complément, le canapé et le fauteuil, s'inscrivent dans le même travail. Le nouveau tissu bouclette composé de laine et d'alpaga renforce la dimension moelleuse de ce modèle généreusement accueillant.

EN BREF

ROCHE BOBOIS PRIMÉ AU FRENCH DESIGN 100

Le French Design 100 récompense les 100 meilleurs projets de design d'objets et d'espaces qui valorisent la création française dans le monde. Ce prix vient saluer l'association des designers ou architectes d'intérieur et des éditeurs tels que Roche Bobois qui incarnent les valeurs du design français : créativité, innovation durable, savoir-faire et audace. La remise du prix FD100 a eu lieu le 19 janvier à Paris, au salon international Maison & Objet.

À cette occasion, plusieurs créations éditées par Roche Bobois ont été primées : le bureau Calligraphie, design Julien Vidame - la collection Rio Ipanema, design Bruno Moinard - la lampe Cinecitta, design Fabrice Berrux - la table de repas Corail, en impression 3D de béton, design Antoine Fritsch et Vivien Durisotti.

Cette quadruple récompense met en avant la qualité et la diversité de ces créations, nées de l'étroite collaboration de Roche Bobois avec des designers de talent.

