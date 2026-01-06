ROCHE BOBOIS : LA LETTRE MENSUELLE - DECEMBRE 2025

Roche Bobois, la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre , publie chaque mois ses dernières actualités.

DECEMBRE 2025

À LA UNE

TRANSFERT DE ROCHE BOBOIS LONDRES (MAGASIN EN PROPRE)

Roche Bobois a procédé au transfert de son showroom historique de Londres, où la marque est présente depuis 1997. Ce nouvel espace toujours situé sur Finchley Road, dans le quartier de Hampstead, offre environ 700 m² de surface d'exposition, répartis sur deux niveaux principaux. Des travaux d'envergure ont notamment permis de mettre en valeur les volumes en double hauteur et créer une circulation fluide dans l'ensemble de l'espace. Roche Bobois exploite 8 showrooms au Royaume-Uni.

EN BREF

ART BASEL MIAMI 2025

A l'occasion d'Art Basel Miami, Roche Bobois a organisé en collabora tion avec le titre Modern Luxury Interiors, un évènement exclusif pour présenter la collection Dream, de l'architecte et designer américain David Rockwell. Le showroom du Miami Design District a ainsi accueilli une scénographie immersive autour de cette collection ainsi qu'une conférence animée par Phebe Wahl, rédactrice en chef du magazine, et Barry Richards, designer principal chez Rockwell Group. Cette initiative s'inscrit dans la continuité de l'engagement de la marque pour les mani festations culturelles et artistiques

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

