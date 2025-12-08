 Aller au contenu principal
ROCHE BOBOIS : INFORMATION MENSUELLE RELATIVE AUX DROITS DE VOTE
information fournie par Actusnews 08/12/2025 à 18:00

ART. L233-8-II du code de commerce et ART 223-16 du règlement général de l'AMF

Paris, 8 décembre 2025

Dénomination sociale de l'émetteur : RBO

Nature des titres : ISIN FR FR0013344173

Date Nombre total d'actions Nombre total de droits de vote théoriques Nombre total de droits de vote exerçables
30 novembre 2025 10 134 323 17 943 132 17 876 221

* le nombre total de droits de vote théoriques inclut les actions d'auto-détention et prend en compte les actions détenues sous la forme nominative depuis plus de deux ans bénéficiant d'un droit de vote double.

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr


Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95451-cp_roche-bobois_ddv_nov25.pdf

