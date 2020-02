ROCHE BOBOIS : FORTE ACCÉLÉRATION DU DÉPLOIEMENT EN PROPRE AUX ETATS-UNIS : SIGNATURE D'UNE LETTRE D'INTENTION POUR LE RACHAT EN DEUX TEMPS DE 6 MAGASINS FRANCHISÉS

Paris, le 17 février 2020

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, annonce avoir signé une lettre d'intention non engageante avec son principal franchisé américain en vue du rachat en 2020 de trois magasins franchisés Roche Bobois sur la Côte Ouest des Etats-Unis, avec une option unilatérale pour racheter 3 magasins supplémentaires entre 2021 et 2022.

Cette opération entre parfaitement dans la stratégie de développement du réseau de magasins en propre, en particulier aux Etats-Unis, l'un des pays les plus porteurs pour le Groupe.

Avec cette acquisition, Roche Bobois va renforcer significativement sa présence en propre sur le territoire américain en intégrant un total de six magasins supplémentaires, situés dans les villes de San Francisco, Seattle, Portland, Houston, Dallas et Atlanta et dont le chiffre d'affaires cumulé atteint 16,6 M US$ en 2019, pour une marge d'EBITDA très élevée conformément aux standards de la marque aux Etats-Unis.

Cette opération se fera en 2 étapes :

Dans l'immédiat, le Groupe va procéder au rachat de trois magasins situés sur la Côte Ouest, à San Francisco, Portland et Seattle. Ils représentent un chiffre d'affaires 2019 de 9,5 M US$.

Roche Bobois reprendra l'ensemble de l'activité, les stocks et le personnel concerné. Il exploitera ces 3 showrooms sur une surface totale de 1 900 m2. Roche Bobois ne sera pas propriétaire des murs.La finalisation d'un Share Purchase Agreeement (SPA) est prévue avant le 31 mars 2020.

Dans un second temps, une option d'achat, sur décision unilatérale de Roche Bobois, pourra être exercée, entre le 15 mars 2021 et le 15 septembre 2022, pour le rachat de trois magasins situés à Atlanta, Houston et Dallas. Roche Bobois reprendra l'ensemble de l'activité, les stocks et le personnel concerné. Il exploitera ces 3 autres showrooms sur une surface totale de 2 700 m2. A noter que Roche Bobois ne sera pas propriétaire des murs.

Avec un positionnement très haut de gamme, voire Luxe, la zone Etats-Unis/Canada représente à ce jour le 2ème marché de Roche Bobois en termes de chiffre d'affaires (28,5 % du CA 2019) et le 1er contributeur à la marge d'EBITDA du Groupe, avec des niveaux très élevés de l'ordre de 15 à 16 %. En consolidant sa présence via des magasins en propre sur le territoire, cette zone géographique deviendrait ainsi le 1er marché de Roche Bobois tant en termes de revenus que d'EBITDA. Cette opération fortement relutive pour le Groupe aura mécaniquement un effet très positif sur la progression de la marge d'EBITDA consolidée.

D'ores et déjà la Société a identifié les leviers nécessaires pour développer le potentiel de l'ensemble de ces six magasins et accroître encore leurs volumes et leur profitabilité.

Prochain rendez-vous : résultats annuels 2019 - jeudi 26 mars 2020 avant bourse

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 332 magasins (au 31 décembre 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com



CONTACTS

Actus Finance - Anne-Pauline PETUREAUX

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72/ apetureaux@actus.fr

Actus Finance - Alexandra PRISA

Relations presse

Tél. : 01 53 67 36 90/ aprisa@actus.fr