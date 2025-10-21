ROCHE BOBOIS : ÉVOLUTION DU DIRECTOIRE

Paris, le 21 octobre 2025

Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), annonce la réorganisation de son directoire qui passe ainsi de 5 à 4 membres. Cette nouvelle organisation fait suite à la démission d'Antonin Roche qui souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets entrepreneuriaux.

Le Conseil de Surveillance de Roche Bobois SA, réuni le 20 octobre 2025, a pris acte de sa démission et remercie Antonin pour son implication depuis plus de vingt ans et sa contribution au développement de Roche Bobois au sein du directoire au cours de ces dernières années.

Le Directoire est désormais composé de :

Guillaume DEMULIER , Président du Directoire (CEO)

, Président du Directoire (CEO) Éric AMOURDEDIEU , Directeur Général / Membre du Directoire

, Directeur Général / Membre du Directoire Martin GLEIZE , Directeur International / Membre du Directoire

, Directeur International / Membre du Directoire Stéphanie BERSON , Directrice Financière Groupe / Membre du Directoire

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

