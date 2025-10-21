ROCHE BOBOIS : ÉVOLUTION DU DIRECTOIRE

Paris, le 21 octobre 2025
Roche Bobois SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), annonce la réorganisation de son directoire qui passe ainsi de 5 à 4 membres. Cette nouvelle organisation fait suite à la démission d'Antonin Roche qui souhaite désormais se consacrer à de nouveaux projets entrepreneuriaux.
Le Conseil de Surveillance de Roche Bobois SA, réuni le 20 octobre 2025, a pris acte de sa démission et remercie Antonin pour son implication depuis plus de vingt ans et sa contribution au développement de Roche Bobois au sein du directoire au cours de ces dernières années.
Le Directoire est désormais composé de :
- Guillaume DEMULIER , Président du Directoire (CEO)
- Éric AMOURDEDIEU , Directeur Général / Membre du Directoire
- Martin GLEIZE , Directeur International / Membre du Directoire
- Stéphanie BERSON , Directrice Financière Groupe / Membre du Directoire
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux@actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
