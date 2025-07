Roche Bobois: en recul après son CA semestriel information fournie par Cercle Finance • 23/07/2025 à 14:55









(Zonebourse.com) - Roche Bobois perd 5% après l'annonce d'un chiffre d'affaires de 206,6 millions d'euros pour son premier semestre 2025, en légère croissance de 1,1% (+1,4% à changes constants) 'dans un contexte d'incertitude et d'inerties lors des importations aux Etats-Unis'.



Au niveau des prises de commandes, le volume d'affaires des magasins en propre au 30 juin s'est montré quasi stable (+0,2%) sur un an, à 183,1 millions d'euros, malgré un ralentissement conjoncturel de la dynamique au deuxième trimestre.



Disposant d'un portefeuille de commandes restant à livrer de 133,1 millions d'euros, le groupe d'ameublement ajuste par prudence ses objectifs 2025 pour viser désormais un chiffre d'affaires annuel stable et un EBITDA stable voire en léger repli par rapport à 2024.





Valeurs associées ROCHE BOBOIS 35,800 EUR Euronext Paris -5,54%