Roche Bobois : chiffre d'affaires semestriel en baisse de 7,8%

(AOF) - Roche Bobois, spécialiste de l'ameublement haut de gamme, a publié un chiffre d'affaires de 204,4 millions d'euros, en repli de 7,8% au premier semestre 2024. L'activité des magasins en propre du groupe (toutes enseignes confondues) a enregistré un volume d'affaires équivalent au niveau élevé de juin 2023 (182,8 millions d'euros). Côté perspectives, le groupe confirme le retour à la croissance attendu de son chiffre d'affaires au second semestre.

L'entreprise s'appuie sur un portefeuille de commandes à livrer toujours solide de 137,5 millions d'euros au 30 juin 2024, lui assurant une bonne visibilité sur les prochains mois.

"Sur l'ensemble de l'année 2024, Roche Bobois confirme viser un chiffre d'affaires annuel équivalent, voire légèrement supérieur à son record de 2023", indique un communiqué de l'entreprise.

Toutefois, le ralentissement de l'activité et la rentabilité inférieure ponctuelle des nouveaux magasins intégrés pendant la phase de montée en puissance, pèsent logiquement sur l'EBITDA du Groupe qui devrait être en repli de l'ordre de 5 à 10% sur l'année, avec un effet plus marqué au 1er semestre (repli attendu supérieur à 25%) avant un retour à la croissance au second semestre.