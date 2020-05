ROCHE BOBOIS : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020 : 61,8 M EUR

Paris, le 5 mai 2020

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son chiffre d'affaires du 1er trimestre 2020.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2019 2020 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1er trimestre 60,3 61,8 +2,5% +1,2%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Au 1er trimestre 2020, Roche Bobois SA réalise un chiffre d'affaires de 61,8 M€ contre 60,3 M€ au 1er trimestre 2019, en croissance de +2,5% à changes courants, tiré par la bonne dynamique de la zone Etats-Unis/Canada. La performance sur le chiffre d'affaires a été atténuée par la crise sanitaire liée au COVID-19, avec un rythme des livraisons fortement ralenti à partir de mi-mars.

A fin mars 2020, le Groupe dispose ainsi d'un portefeuille de commandes sur la marque Roche Bobois restant encore à livrer de 90,3 M€ contre 87,8 M€ à fin mars 2019.

Au niveau géographique, le chiffre d'affaires de Roche Bobois France s'élève à 21,0 M€ contre 20,5 M€ au 1er trimestre 2019, en hausse de +2,5%. Après un début d'année dynamique, les livraisons ont été particulièrement ralenties à partir du 16 mars 2020 en raison des mesures de confinement prises par le gouvernement.

La zone Etats-Unis/Canada réalise un très bon 1er trimestre, avec un chiffre d'affaires de 17,7 M€ contre 15,8 M€ au 1er trimestre 2019, soit une croissance de +11,6% à changes courants, qui reflète la bonne dynamique d'activité enregistrée par les boutiques en propre. Cette zone a bénéficié également des ouvertures de magasins et d'un effet positif de change. A noter que cette bonne performance a été réalisée alors que le rythme des livraisons a été plus ralenti à partir de mi-mars. A taux de change constant, la croissance est de +8,5%.

Le Royaume-Uni affiche un chiffre d'affaires de 2,6 M€ contre 2,9 M€ au 1er trimestre 2019. Ce repli de 0,3 M€ s'explique par l'arrêt d'activité du dépôt de Londres début mars en raison d'une suspicion de cas de COVID-19. Toutefois le poids de cette zone géographique est faible à l'échelle du Groupe et ne représente que 4% du chiffre d'affaires total.

Sur le reste de l'Europe (hors France et hors UK), Roche Bobois SA enregistre un chiffre d'affaires de 11,2 M€, en légère croissance de +1,6% à changes courants. La croissance a été surtout visible sur la Belgique et la Suisse qui a compensé le repli de l'Italie dont les mesures de confinement ont été prises dès fin février 2020.

Enfin Cuir Center réalise un chiffre d'affaires de 7,3 M€ contre 8,1 M€ au 1er trimestre 2019 (-10,6%). Le Groupe a subi des retards d'approvisionnements des containers en provenance de Chine en début d'année en raison des mesures de confinement en vigueur dans ce pays et de la grève des dockers en France. Ces containers ont été livrés aux dépôts Cuir Center à partir de mi-avril et ces reports de livraisons (estimés à 1 M€ de revenus complémentaires) constitueront du chiffre d'affaires livré dès que la situation le permettra.

Vers la réouverture progressive des magasins

Le volume d'affaires global ainsi que celui des magasins en propre a été en croissance à deux chiffres jusqu'à fin février mais le Groupe a subi un fort ralentissement d'activité au mois de mars dû à l'impact de la crise sanitaire du COVID-19 sur la baisse de fréquentation des magasins plus ou moins marquée selon les pays et aux mesures de confinement associées qui ont suivi. Le Groupe rappelle ainsi avoir fermé la quasi-totalité de ses magasins dans le monde progressivement sur le mois de mars.

Ainsi, sur le 1er trimestre 2020, au niveau de l'enseigne Roche Bobois, le Groupe a constaté un repli de son volume d'affaires global de -12,1% à 94,5 M€ contre 107,5 M€. Après avoir enregistré une croissance de +10,9% de son volume d'affaires à fin février 2020, le mois de mars 2020, à lui seul, a concentré toute la baisse (un montant de -21,1 M€ par rapport à mars 2019, soit -54,4% sur 1 mois).

Au 1er trimestre 2020, toutes marques confondues le volume d'affaires global s'élève à 121,5 M€ contre 141,5 M€ au 1er trimestre 2019.

Au niveau des magasins en propre de l'enseigne Roche Bobois, le volume d'affaires suit la même tendance avec un repli de -10,1% passant de 60,6 M€ au 1er trimestre 2019 à 54,5 M€ au 1er trimestre 2020. Après avoir enregistré à fin février 2020, une hausse du volume d'affaires +14,1% par rapport à la même période l'an dernier, le mois de mars enregistre un repli de -54% sur 1 mois.

En parallèle, compte tenu de la fermeture progressive des magasins, le volume d'affaires du 2ème trimestre sera fortement réduit. Toutefois, malgré ces fermetures, le Groupe affiche un volume de ventes sur ses magasins en propre Roche Bobois de 3,5 M€ sur le mois d'avril 2020 grâce à une forte mobilisation des équipes de vente. Pour mémoire, cette période est habituellement moins dense en termes d'activité que les autres trimestres (saisonnalité du secteur de l'ameublement).

Le Groupe se prépare à reprendre progressivement ses livraisons. Les usines les plus importantes en Italie (80% de la production du groupe) ont réouvert et la capacité à livrer dépendra désormais de la rapidité de montée en cadence des usines et de la possibilité de livrer chez les clients en respectant toutes les mesures barrière nécessaires. Au vu de ces éléments le chiffre d'affaires du 2ème trimestre sera mécaniquement impacté.

Au total, déduction faite des livraisons effectuées entre mars et avril, l'ensemble du portefeuille de commandes restant à livrer sur l'enseigne Roche Bobois à fin avril est d'environ 90 M€. Ces commandes seront livrées sur le 2ème trimestre et le 3ème trimestre, aucune annulation de commandes n'est enregistrée.

En Europe, les magasins situés en France, Belgique et Espagne devraient ouvrir à compter du lundi 11 mai 2020. L'Italie ouvrira ses magasins le 18 mai 2020. Les magasins en Allemagne et aux Pays-Bas sont ouverts.

La société a mis en place les mesures nécessaires pour limiter l'impact de cette baisse d'activité grâce aux mesures gouvernementales de chômage partiel en France et le Groupe est actuellement en discussion avec ses partenaires bancaires dans le cadre de sa demande de prêt garanti par l'Etat pour se sécuriser davantage dans l'hypothèse d'une crise plus longue qu'attendue. En parallèle, le Groupe a suspendu l'ensemble des loyers du 2ème trimestre 2020 pour ses magasins en propre dans le monde et a entamé des négociations au cas par cas avec les bailleurs.

Enfin, le Groupe rappelle qu'il maintient son plan d'ouvertures de magasins en propre et en franchises pour l'exercice.

La société fera un point sur son activité à l'occasion de son prochain communiqué de presse sur son chiffre d'affaires semestriel le 21 juillet 2020.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 54 pays avec un réseau de 332 magasins (au 31 décembre 2019), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Bruno Moinard, Jean Nouvel, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2019, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 490 M€ HT, dont 398 M€ HT pour Roche Bobois et 92 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2019 s'est élevé à 274,7 M€.



ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) T1

2019 T1

2020 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 20 487 21 005 +2,5% +2,5% Roche Bobois US/Canada 15 831 17 675 +11,6% +8,5% Roche Bobois UK 2 881 2 624 -8,9% -10,0% Roche Bobois autres Europe 11 006 11 179 +1,6% -0,5% Roche Bobois autres (overseas) 1 138 1 227 +7,9% +8,5% Cuir Center 8 141 7 278 -10,6% -10,6% Corporate 787 787 +0,1% - TOTAL 60 270 61 776 +2,5% +1,2%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires T1 2020 121,5 Volume d'affaires franchisés -57,3 Volume d'affaires des sociétés mises en équivalence -0,4 Impact du rythme des commandes et des livraisons -10,1 Redevances +2,5 Autre services rendus +5,5 Chiffre d'affaires T1 2020 61,8