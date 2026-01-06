ROCHE BOBOIS : BILAN SEMESTRIEL DU CONTRAT DE LIQUIDITÉ

Paris, le 6 janvier 2026

Au titre du contrat de liquidité confié par ROCHE BOBOIS à ODDO BHF SCA, à la date du 31/12/2025, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

9 317 titres

110 651 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat, les ressources suivantes figuraient au compte de liquidité dédié :

7 155 titres

149 972 euros

Sur la période du 01/07/2025 au 31/12/2025 ont été exécutées :

Achat 8 386 actions 293 390 euros 674 transactions Vente 6 918 actions 244 735 euros 667 transactions

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr



ACHATS VENTES Date Nombre de transactions achats Dont nombre de titres achat Pour un montant de Nombre de transactions vente Dont nombre de titres vente Pour un montant de Total 674 8 386 293 389.6 667 6 918 244 734.5 01/07/2025 15 226 8,671.10 10 168 6,504.10 02/07/2025 1 1 37.80 9 51 1,932.80 03/07/2025 5 34 1,290.20 1 25 950.00 04/07/2025 4 26 988.00 7 51 1,943.00 07/07/2025 10 117 4,405.20 11 54 2,043.80 08/07/2025 2 5 187.30 4 12 452.40 09/07/2025 4 51 1,922.90 12 163 6,218.50 10/07/2025 4 26 1,004.00 5 24 936.00 11/07/2025 8 126 4,813.60 7 81 3,096.60 14/07/2025 5 84 3,209.20 3 29 1,114.40 15/07/2025 9 114 4,340.20 3 36 1,377.40 16/07/2025 2 5 188.00 4 25 950.00 17/07/2025 2 50 1,900.00 2 26 988.00 18/07/2025 2 9 340.30 2 25 949.90 21/07/2025 3 38 1,432.60 3 30 1,135.00 22/07/2025 5 96 3,600.40 4 75 2,820.00 23/07/2025 21 426 15,432.00 12 111 4,015.80 24/07/2025 5 76 2,706.00 3 26 936.00 25/07/2025 4 75 2,634.80 10 75 2,654.00 28/07/2025 3 5 177.00 5 59 2,108.40 29/07/2025 5 72 2,533.80 2 2 71.40 30/07/2025 6 39 1,411.40 6 88 3,199.40 31/07/2025 13 162 5,830.50 1 25 890.00 01/08/2025 7 101 3,591.00 6 51 1,836.00 04/08/2025 6 85 2,978.60 8 76 2,690.00 05/08/2025 3 17 601.90 1 1 35.50 06/08/2025 3 26 910.00 2 4 141.80 07/08/2025 3 51 1,770.00 2 22 770.00 08/08/2025 7 51 1,759.70 1 1 34.70 11/08/2025 1 1 34.30 2 25 862.30 12/08/2025 1 1 34.30 3 18 625.90 13/08/2025 1 1 34.30 7 36 1,248.60 14/08/2025 3 26 894.40 3 8 278.00 15/08/2025 1 1 34.20 1 1 34.20 18/08/2025 1 1 34.80 5 40 1,393.40 19/08/2025 2 10 347.20 5 38 1,331.10 20/08/2025 6 100 3,462.40 5 36 1,270.70 21/08/2025 5 26 896.90 1 1 35.10 22/08/2025 2 15 514.80 3 25 862.20 25/08/2025 5 41 1,417.00 12 105 3,667.40 26/08/2025 6 43 1,470.60 5 47 1,617.80 27/08/2025 14 359 12,030.40 9 59 1,986.00 28/08/2025 12 153 5,036.60 6 67 2,242.60 29/08/2025 8 110 3,606.20 3 10 328.60 01/09/2025 2 7 226.80 5 16 524.40 02/09/2025 0 0 0.00 4 38 1,250.60 03/09/2025 1 1 33.00 4 58 1,921.60 04/09/2025 10 209 6,798.50 1 1 33.30 05/09/2025 4 41 1,304.00 3 80 2,599.40 08/09/2025 6 80 2,552.10 1 1 32.10 09/09/2025 6 41 1,295.60 6 81 2,575.60 10/09/2025 2 41 1,304.00 7 121 3,880.00 11/09/2025 1 1 32.20 7 81 2,616.20 12/09/2025 3 12 399.10 15 175 5,860.80 15/09/2025 6 40 1,372.30 15 220 7,653.80 16/09/2025 7 44 1,533.60 7 86 3,022.30 17/09/2025 9 40 1,397.00 6 50 1,757.10 18/09/2025 2 9 319.00 18 337 12,140.80 19/09/2025 8 140 5,042.00 6 50 1,829.70 22/09/2025 2 31 1,128.90 5 46 1,698.40 23/09/2025 6 120 4,323.00 0 0 0.00 24/09/2025 3 31 1,106.90 2 4 143.90 25/09/2025 1 1 35.60 3 26 930.60 26/09/2025 3 32 1,133.60 7 66 2,361.00 29/09/2025 4 46 1,656.20 7 57 2,068.40 30/09/2025 7 74 2,634.40 6 118 4,259.40 01/10/2025 11 152 5,374.00 4 59 2,100.60 02/10/2025 3 31 1,091.20 5 18 639.80 03/10/2025 4 27 955.80 5 46 1,632.00 06/10/2025 12 131 4,662.60 11 184 6,594.80 07/10/2025 9 145 5,162.80 3 17 615.20 08/10/2025 3 31 1,091.20 6 13 460.00 09/10/2025 2 5 176.20 6 24 850.60 10/10/2025 1 4 140.80 6 55 1,952.00 13/10/2025 8 141 4,946.20 5 26 930.80 14/10/2025 4 61 2,147.80 5 34 1,207.60 15/10/2025 7 72 2,536.20 7 92 3,255.90 16/10/2025 3 29 1,026.60 4 78 2,782.20 17/10/2025 1 1 35.70 9 110 3,954.90 20/10/2025 3 15 540.20 7 53 1,918.80 21/10/2025 1 1 36.30 7 49 1,778.70 22/10/2025 3 12 436.80 2 12 439.20 23/10/2025 3 21 764.10 3 12 439.10 24/10/2025 6 75 2,711.80 12 128 4,674.40 27/10/2025 10 122 4,449.60 7 101 3,706.40 28/10/2025 2 4 144.80 2 3 109.20 29/10/2025 2 3 108.80 5 9 327.60 30/10/2025 8 76 2,736.40 2 2 72.60 31/10/2025 3 31 1,122.50 1 2 72.80 03/11/2025 5 56 2,019.10 2 6 218.10 04/11/2025 3 14 502.40 2 31 1,110.00 05/11/2025 3 34 1,216.70 1 1 35.90 06/11/2025 3 57 2,020.50 1 2 71.60 07/11/2025 1 1 35.40 4 7 249.00 10/11/2025 5 61 2,164.60 3 26 930.80 11/11/2025 12 206 7,200.20 9 117 4,083.80 12/11/2025 1 1 34.90 6 15 527.70 13/11/2025 10 150 5,280.00 6 134 4,824.00 14/11/2025 4 31 1,078.80 1 1 34.80 17/11/2025 2 7 243.60 3 4 140.00 18/11/2025 2 5 174.00 4 26 909.80 19/11/2025 1 29 1,015.00 1 2 70.40 20/11/2025 7 140 4,920.20 7 117 4,152.60 21/11/2025 1 1 34.80 2 31 1,078.80 24/11/2025 7 109 3,833.80 12 144 5,146.20 25/11/2025 5 13 455.10 4 15 527.90 26/11/2025 11 119 4,199.40 11 250 8,888.40 27/11/2025 6 37 1,329.60 0 0 0.00 28/11/2025 5 31 1,116.00 2 31 1,122.00 01/12/2025 16 155 5,610.00 10 157 5,838.60 03/12/2025 6 91 3,256.20 7 92 3,311.80 04/12/2025 6 82 2,885.20 2 8 286.40 05/12/2025 6 46 1,597.80 4 14 489.80 08/12/2025 10 111 3,825.80 7 38 1,323.80 09/12/2025 2 24 820.90 3 11 380.30 10/12/2025 6 80 2,752.00 8 57 1,980.60 11/12/2025 13 254 8,479.00 6 78 2,599.30 12/12/2025 4 61 2,019.20 7 75 2,505.20 15/12/2025 11 169 5,671.20 10 109 3,682.90 16/12/2025 8 85 2,794.40 1 1 33.10 17/12/2025 3 21 684.70 2 25 817.50 18/12/2025 3 32 1,043.20 4 26 854.80 19/12/2025 5 20 660.00 8 181 6,029.40 22/12/2025 9 171 5,728.00 3 61 2,074.00 23/12/2025 11 122 3,989.60 2 13 434.20 24/12/2025 6 154 4,887.80 5 44 1,404.40 29/12/2025 2 20 632.00 11 115 3,677.00 30/12/2025 6 69 2,180.40 11 82 2,636.20 31/12/2025 6 123 3,831.60 0 0 0