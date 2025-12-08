ROCHE BOBOIS : AGENDA FINANCIER 2026

Paris, le 8 décembre 2025
ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son calendrier prévisionnel de communication financière 2026. Les communiqués seront diffusés après bourse, sauf indication contraire.
|Chiffre d'affaires 2025
|Jeudi 29 janvier 2026
|Résultats annuels 2025
|
Jeudi 26 mars 2026 avant bourse
Réunion financière le jeudi 26 mars 2026 à 11h30
|Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026
|Jeudi 23 avril 2026
|Assemblée Générale
|Mardi 16 juin 2026
|Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026
|Mardi 21 juillet 2026
|Résultats semestriels 2026
|
Jeudi 10 septembre 2026 après bourse
Conférence téléphonique le vendredi 11 septembre 2026 à 10h
|Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026
|Jeudi 22 octobre 2026
|
CONTACT
Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux
Relations investisseurs
Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr
Actus Finance – Serena BONI
Relations presse
Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr
- SECURITY MASTER Key : xW+aYMhnZG6amG1rk8lub5Rkb5eUw5bHZpLInJWZapjJm55gx5plbcmcZnJmmWtq
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Autres communiqués
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95464-cp_roche-bobois_agenda2026.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer