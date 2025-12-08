 Aller au contenu principal
ROCHE BOBOIS : AGENDA FINANCIER 2026
information fournie par Actusnews 08/12/2025 à 18:00

Paris, le 8 décembre 2025

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie son calendrier prévisionnel de communication financière 2026. Les communiqués seront diffusés après bourse, sauf indication contraire.

Chiffre d'affaires 2025 Jeudi 29 janvier 2026
Résultats annuels 2025 Jeudi 26 mars 2026 avant bourse
Réunion financière le jeudi 26 mars 2026 à 11h30
Chiffre d'affaires du 1 er trimestre 2026 Jeudi 23 avril 2026
Assemblée Générale Mardi 16 juin 2026
Chiffre d'affaires du 2 ème trimestre 2026 Mardi 21 juillet 2026
Résultats semestriels 2026 Jeudi 10 septembre 2026 après bourse
Conférence téléphonique le vendredi 11 septembre 2026 à 10h
Chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2026 Jeudi 22 octobre 2026

À propos de ROCHE BOBOIS SA

ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.
Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.

Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

CONTACT

Actus Finance – Anne-Pauline Petureaux

Relations investisseurs

Tél. : 01 53 67 36 72 / apetureaux @actus.fr

Actus Finance – Serena BONI

Relations presse

Tél. : 04 72 18 04 92 / sboni@actus.fr


