ROCHE BOBOIS : ACTIVITE RÉSILIENTE AU 3EME TRIMESTRE - CHIFFRE D'AFFAIRES 9 MOIS DE 300 M EUR , EN LIGNE AVEC LES ATTENTES

Paris, le 23 octobre 2025

ROCHE BOBOIS SA (ISIN : FR0013344173 - Mnémonique : RBO), la référence internationale de l'ameublement haut de gamme et du French Art de Vivre, publie au 3 ème trimestre un chiffre d‘affaires de 93,2 M€ (-0,8% à changes constants et -3,1% à changes courants), et continue de faire preuve de résistance malgré un climat économique mondial toujours fragile pour la consommation et des effets de changes défavorables (parité euro/dollar) sur la période. Le chiffre d'affaires 9 mois ressort ainsi stable à 299,5 M€ (+0,5% à changes constants et -0,4% à changes courants), en ligne avec les attentes de l'exercice.

En termes de volume d'affaires, les prises de commandes des magasins en propre s'élèvent à 78,5 M€ au 3 ème trimestre 2025, en hausse de +2,5% à changes constants par rapport à la même période l'an dernier (stables à changes courants). Au terme des neuf premiers mois d'exercice, le volume d'affaires des magasins en propre est de 261,7 M€, en légère croissance de +1,0% à changes constants (+0,2% à changes courants). Le volume d'affaires total (inclus franchisés et toutes enseignes confondues) est de 415,8 M€ à 9 mois (-1,4% à changes constants et -2,5% à changes courants).

Pour rappel, le Groupe Roche Bobois communique à la fois sur son chiffre d'affaires (issu des livraisons effectives de ses magasins en propre et de ses redevances et commissions) et sur son volume d'affaires (issu des prises de commandes HT du réseau de magasins en propre et des franchises sur ses deux marques). Le volume d'affaires des magasins en propre constitue l'essentiel du chiffre d'affaires avec un décalage de quelques mois selon les pays (3-4 mois en Europe versus 4-6 mois aux États-Unis). Toute évolution positive sur le volume d'affaires des magasins en propre a donc un effet direct sur la progression du chiffre d'affaires à venir.

Chiffre d'affaires

(non audités - en M€) 2024 2025 Var. à taux

de change courants (%) Var. à taux

de change constants (%) 1 er semestre 204,4 206,2 +0,9% +1,2% 3 ème trimestre 96,2 93,2 -3,1% -0,8% 9 mois 300,6 299,5 -0,4% +0,5%

Le chiffre d'affaires détaillé par zones géographiques est disponible en annexe

Activité du 3 ème trimestre & 9 mois

Le chiffre d'affaires du 3 ème trimestre 2025 ressort à 93,2 M€ contre 96,2 M€ au 3 eme trimestre 2024, soit un léger repli de -3,1% à changes courants. A changes constants, le chiffre d'affaires est quasi-stable (-0,8%).

Le chiffre d'affaires de la zone É tats-Unis / Canada ressort à 32,9 M€ au 3 ème trimestre 2025, en léger repli de -2,8% à changes constants. A changes courants, le repli est plus marqué à -8,3% tenant compte des effets de change sur la période (parité euro/dollar). Au terme des neufs mois, le chiffre d'affaires de cette zone est de 96,8 M€ en léger repli de -2,2% à changes constants et -5,2% à changes courants.

ressort à 32,9 M€ au 3 trimestre 2025, en léger repli de -2,8% à changes constants. A changes courants, le repli est plus marqué à -8,3% tenant compte des effets de change sur la période (parité euro/dollar). Au terme des neufs mois, le chiffre d'affaires de cette zone est de 96,8 M€ en léger repli de -2,2% à changes constants et -5,2% à changes courants. La zone Europe (hors France) est en croissance de +7,3% à changes courants (+7,8% à changes constants) par rapport au 3 ème trimestre 2024, à 23,4 M€, grâce à la bonne dynamique de la zone UK ainsi que l'Allemagne et la Suisse. Au terme des neuf mois le chiffre d'affaires de cette zone est de

74,6 M€, en hausse de +2,6% à changes courants (+2,0% à changes constants).

est en croissance de +7,3% à changes courants (+7,8% à changes constants) par rapport au 3 trimestre 2024, à 23,4 M€, grâce à la bonne dynamique de la zone UK ainsi que l'Allemagne et la Suisse. Au terme des neuf mois le chiffre d'affaires de cette zone est de 74,6 M€, en hausse de +2,6% à changes courants (+2,0% à changes constants). Roche Bobois France réalise un chiffre d'affaires de 21,2 M€ (-6,0%) dans un contexte politique toujours instable et volatil, peu propice à la consommation. Au terme des neufs mois, le chiffre d'affaires de Roche Bobois France est de 79,0 M€ (-5,0%).

réalise un chiffre d'affaires de 21,2 M€ (-6,0%) dans un contexte politique toujours instable et volatil, peu propice à la consommation. Au terme des neufs mois, le chiffre d'affaires de Roche Bobois France est de 79,0 M€ (-5,0%). Enfin, le chiffre d'affaires réalisé par la zone Overseas ressort à 4,8 M€ au 3 ème trimestre 2025 (contre 5,7 M€ un an plus tôt). Cette évolution s'explique par une baisse ponctuelle de la contribution des redevances de franchises (en lien avec l'activité des franchisés sur la période) alors que l'activité en Chine est en légère hausse à changes constants (+1,2%) par rapport à la même période l'an dernier

(-4,6% à changes courants). Au terme des neuf mois, le chiffre d'affaires de cette zone est de 14,1 M€, en forte hausse de +48,0% à changes courants, (+50,3% à changes constants).

ressort à 4,8 M€ au 3 trimestre 2025 (contre 5,7 M€ un an plus tôt). Cette évolution s'explique par une baisse ponctuelle de la contribution des redevances de franchises (en lien avec l'activité des franchisés sur la période) alors que l'activité en Chine est en légère hausse à changes constants (+1,2%) par rapport à la même période l'an dernier (-4,6% à changes courants). Au terme des neuf mois, le chiffre d'affaires de cette zone est de 14,1 M€, en forte hausse de +48,0% à changes courants, (+50,3% à changes constants). Enfin, la dynamique reste bonne chez Cuir Center qui affiche un chiffre d'affaires de 10,2 M€ au 3 ème trimestre 2025, en croissance de +6,4% par rapport à la même période l'an dernier. Le chiffre d'affaires neuf mois de Cuir Center est de 32,2 M€ en hausse de +5,6%.

Au final, au terme de ces neuf premiers mois d'exercice, Roche Bobois publie un chiffre d'affaires stable de 299,5 M€ (-0,4% à changes courants et +0,5% à changes constants).

Volume d'affaires des magasins en propre en hausse de +2,5% à changes constants au 3 eme trimestre 2025

Le Groupe a continué de faire preuve de résistance dans un environnement global encore peu porteur pour la consommation.

Au 3 ème trimestre 2025, le volume d'affaires des magasins en propre s'élève à 78,5 M€, en croissance de +2,5 % à changes constants par rapport au 3 eme trimestre 2024 et stable à changes courants. La zone Etats-Unis/Canada est en légère croissance de +1,3% à changes constants (-5,0% à changes courants compte tenu des effets de change). Le volume d'affaires des magasins en propre en France est quasi stable par rapport au 3 ème trimestre 2024, à 19,1 M€ (-1,0%) malgré l'instabilité politique qui demeure. La zone Europe (hors France) renoue avec la croissance avec des prises de commandes qui s'élèvent à 22,3 M€, en hausse de +8,4% par rapport au 3 ème trimestre 2024. Enfin les prises de commandes des trois magasins en Chine à Pékin et Shanghai représentent 1,5 M€ sur le trimestre (magasins en propre, hors activité d'achat / vente de marchandises aux sous-franchisés chinois).

Le volume d'affaires global, toutes enseignes confondues et y compris les franchisés, est de 122,5 M€ au 3 ème trimestre 2025 (-3,3% à changes courants et -0,8% à changes constants).

Au terme de ces neufs premiers mois d'exercice, le volume d'affaires des magasins en propre ressort à 261,7 M€, en croissance +1,0% à changes constants (+0,2% à changes courants) par rapport à la même période de 2024. Le volume d'affaires global (toutes enseignes confondues, y compris les franchisés) s'élève à 415,8 M€ en cumul à fin septembre 2025, en léger repli de -1,4% à changes constants (-2,5% à changes courants) par rapport à fin septembre 2024).

Perspectives 2025

À fin septembre 2025, Roche Bobois dispose d'un portefeuille de commandes restant à livrer [1] de 127,9 M€

(impacté pour 2,1 M€ par la parité euro / dollar). Tenant compte également des évolutions de change et des effets de la taxe douanière sur les produits européens importés aux Etats-Unis, compensés en partie par les hausses tarifaires opérées sur ce marché, le Groupe anticipe désormais pour 2025 un chiffre d'affaires annuel et un EBITDA stables ou en léger repli par rapport à 2024, à changes courants.

En ce qui concerne le réseau en propre, le Groupe a récemment ouvert un magasin à Austin (Texas, USA) qui sera suivi prochainement d'un autre à Las Vegas (Nevada, USA) et rappelle également qu'un développement en propre est en cours au Luxembourg. Il vient également d'ouvrir un magasin Cuir Center en propre à Cannes – Mandelieu. Roche Bobois SA compte, au 30 septembre 2025, 341 magasins (dont 152 en propre) soit 267 magasins Roche Bobois et 74 magasins Cuir Center.

À propos de ROCHE BOBOIS SA



ROCHE BOBOIS SA est une entreprise familiale française fondée en 1960. Le Groupe est présent dans 56 pays avec un réseau de 338 magasins (au 30 juin 2025), en propre et en franchise, au travers de ses deux marques : Roche Bobois, marque d'ameublement haut de gamme, à forte dimension internationale et Cuir Center, positionnée sur un segment milieu de gamme avec une empreinte essentiellement française. Avec sa marque Roche Bobois, le Groupe incarne le French Art de Vivre qu'il fait rayonner à travers le monde, avec des créations originales et audacieuses réalisées par des designers de talents (Joana Vasconcelos, Bruno Moinard, Ora Ito, Sacha Lakic, Christophe Delcourt, Stephen Burks, Patrick Norguet, Kenzo Takada ou encore Bina Baitel et Jiang Quiong Er,...), et des partenariats avec le monde de la mode et de la haute couture. Roche Bobois est aussi un partenaire engagé dans le monde de la culture et des arts. En 2024, le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes, incluant les franchisés, s'est élevé à 589 M€ HT, dont 499 M€ HT pour Roche Bobois et 90 M€ HT pour Cuir Center.

Le chiffre d'affaires consolidé de Roche Bobois SA en 2024 s'est élevé à 414 M€.



Plus d'informations sur www.finance-roche-bobois.com

ANNEXES

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) T3

2024 T3

2025 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 22,5 21,2 -6,0% -6,0% Roche Bobois US/Canada 35,8 32,9 -8,3% -2,8% Roche Bobois Europe (hors France) 21,8 23,4 +7,3% +7,8% Roche Bobois autres (overseas) 5,7 4,8 -15,7% -13,2% Cuir Center 9,6 10,2 +6,4% +6,4% Corporate 0,8 0,8 +3,5% +3,5% TOTAL 96,2 93,2 -3,1% -0,8%

Chiffre d'affaires par zones et par marques (non audités - en M€) 9 mois

2024 9 mois

2025 Var. à taux de change courants (%) Var. à taux de change constants (%) Roche Bobois France 83,2 79,0 -5,0% -5,0% Roche Bobois US/Canada 102,0 96,7 -5,2% -2,2% Roche Bobois Europe (hors France) 72,7 74,6 +2,6% +2,0% Roche Bobois autres (overseas) 9,5 14,1 +48,0% +50,3% Cuir Center 30,5 32,2 +5,6% +5,6% Corporate 2,7 2,8 +2,1% +2,1% TOTAL 300,6 299,5 -0,4% +0,5%

Tableau de passage Volume d'affaires /Chiffre d'affaires (en M€)

Volume d'affaires 9 mois 2025 415,8 Volume d'affaires franchisés -154,1 Activité d'intermédiaire logistique Chine +4,1 Impact du rythme des commandes et des livraisons +2,7 Redevances +7,5 Autres services rendus +23,4 Chiffre d'affaires 9 mois 2025 299,5

Déclarations prospectives

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des garanties quant à la performance future de ROCHE BOBOIS SA. Ces informations prospectives ont trait aux perspectives futures, à l'évolution et à la stratégie commerciale de ROCHE BOBOIS SA et sont fondées sur l'analyse de prévisions de résultats futurs et d'estimations de montants non encore déterminables. Par nature, les informations prospectives comportent des risques et incertitudes car elles sont relatives à des évènements et dépendent de circonstances qui peuvent ou non se réaliser dans le futur. ROCHE BOBOIS SA attire votre attention sur le fait que les déclarations prospectives ne constituent en aucun cas une garantie de ses performances futures et que sa situation financière, ses résultats et cash-flows réels ainsi que l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS opère peuvent différer de manière significative de ceux proposés ou suggérés par les déclarations prospectives contenues dans ce document. De plus, même si la situation financière de ROCHE BOBOIS, ses résultats, ses cash-flows et l'évolution du secteur dans lequel ROCHE BOBOIS SA opère étaient conformes aux informations prospectives contenues dans ce document, ces résultats ou ces évolutions peuvent ne pas être une indication fiable des résultats ou évolutions futurs de ROCHE BOBOIS SA. Une description des événements qui pourraient avoir un effet défavorable significatif sur l'activité, la situation financière ou les résultats de ROCHE BOBOIS SA, ou sur sa capacité à réaliser ses objectifs figure au chapitre « Facteurs de risque » du document d'enregistrement universel.

GLOSSAIRE

Le terme « EBITDA » courant, en anglais, « earnings before interest, taxes, depreciation, and amortization », est le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement. Il désigne le bénéfice avant impôt du Groupe avant que n'y soient soustraits les intérêts, les dotations aux amortissements et les dépréciations des immobilisations (mais après dépréciation des stocks et créances clients), les frais d'ouverture de magasins, les charges de paiements en actions y compris le forfait social attaché.

[1] Portefeuille de commandes des magasins en propre du Groupe (toutes enseignes confondues) restant à livrer