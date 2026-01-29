Roche: bénéfice net en hausse de 50% en 2025 à près de 13,8 milliards CHF

( AFP / ALEXANDRA BEIER )

Le laboratoire pharmaceutique suisse Roche a publié jeudi un bénéfice net en hausse de 50% pour l'exercice 2025, à près de 13,8 milliards de francs suisses (15 milliards d'euros) alors que ses comptes avaient été grevés l'année précédente par des dépréciations d'actifs.

Son chiffre d'affaires s'est accru de 7% hors effets de change et de 2% une fois converti en francs suisses, à 61,5 milliards de francs, grevé par la force du franc "notamment face au dollar", a-t-il indiqué dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 61,8 milliards de francs.

Les ventes de sa division pharmaceutique se sont accrues de 9% hors effets de change, progressant de 8% aux Etats-Unis où la demande pour ses médicaments comme Ocrevus (sclérose en plaques), Phesgo (cancer du sein) ou Hemlibra (hémophilie) ont compensé la baisse des ventes de médicaments dont les brevets ont expiré, a précisé le numéro un mondial de l'oncologie. En Europe, les ventes de sa division pharmaceutiques ont augmenté de 5%.

Sa division spécialisée dans les diagnostics a, quant à elle, vu ses ventes progresser de 2% hors effets de change mais diminuer de 3% une fois converties en francs.

Pour 2026, le groupe bâlois table sur une progression de ses ventes (hors effets de change) "moyenne à un chiffre", soit aux alentours de 5%.

Au titre de l'exercice 2025, Roche compte verser à ses actionnaires un dividende de 9,80 francs suisses par titre, contre 9,70 francs suisses pour l’exercice 2024.