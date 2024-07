Roche: bénéfice net en baisse de 11% à 6,9 milliards d'euros au 1S

Le groupe pharmaceutique suisse Roche a publié jeudi un bénéfice net en baisse de 11% au premier semestre, à près de 6,7 milliards de francs suisses (6,9 milliards d'euros) mais a relevé son objectif de bénéfice de base par action pour l'ensemble de l'exercice.

( AFP / SEBASTIEN BOZON )

Pour la période allant de janvier à fin juin, le groupe a généré un chiffre d'affaires meilleur qu'attendu, en hausse de 5% hors effets de changes mais stable une fois converti en francs suisses, à 29,8 milliards de francs suisses (31,1 milliards d'euros), indique-t-il dans un communiqué.

Les analystes interrogés par l'agence suisse AWP l'attendaient en moyenne à 29,4 milliards de francs.

"Durant le deuxième trimestre, nous avons vu une accélération de notre dynamique de croissance dans la mesure où les ventes du groupe ne sont plus impactées par le déclin des ventes liées au Covid-19", a expliqué son directeur général, Thomas Schinecker, cité dans le communiqué.

Numéro un mondial de l'oncologie, Roche ne produit pas de vaccins, mais certains de ses médicaments ont été utilisés pour soigner les patients atteints de formes graves du Covid-19. Mais la pandémie avait surtout fait gonfler les résultats de sa division diagnostics, qui fabrique notamment des tests pour le dépistage des cancers. Roche avait rapidement mis au point des tests pour détecter les infections au Covid-19, ce qui avait fait fortement augmenter les ventes de cette division, avant qu'elles ne déclinent ensuite avec le reflux des infections.

Au premier semestre, les ventes de tests pour le Covid-19 ont décliné à 100 millions de francs, contre 400 millions sur la première moitié de 2023.

Sa division diagnostics a été portée par ses produits clés au premier semestre, dont les immunodiagnostics, qui englobent les tests pour les maladies cardiaques, l'oncologie et la thyroïde. Ses ventes ont augmenté de 5% hors effets de changes. Celles de sa division pharmaceutique, la plus importante en termes de chiffre d'affaires, se sont également accrues de 5%.

Pour 2024, le groupe table toujours sur une croissance à "un chiffre moyen" de ses ventes, soit environ 5%. Mais il se montre plus optimiste pour son bénéfice de base par action, attendu désormais en "hausse à un chiffre élevé", alors que Roche visait auparavant une hausse dans la lignée des ventes.