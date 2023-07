Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: baisse de 5% du BPT semestriel information fournie par Cercle Finance • 27/07/2023 à 10:04









(CercleFinance.com) - Roche annonce un bénéfice par titre (BPT) des activités de base de 10,10 francs suisses pour le premier semestre 2023, en baisse de 5% à taux de changes constants (TCC), reflétant surtout une diminution de la demande pour les produits liés au Covid-19.



A près de 29,8 milliards de francs, son chiffre d'affaires s'est tassé de 2% à TCC, mais a augmenté de 8% en excluant les produits liés au Covid-19. Dans sa division pharma, Roche a profité d'une demande élevée envers les nouveaux médicaments, en particulier Vabysmo.



'Nous avons franchi plusieurs étapes importantes de nos projets, notamment l'homologation de notre anticancéreux Columvi aux États-Unis et dans l'UE', souligne aussi son CEO Thomas Schinecker, qui confirme ses objectifs pour l'exercice en cours.





