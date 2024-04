Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: avis favorable du CHMP pour Alecensa information fournie par Cercle Finance • 26/04/2024 à 14:20









(CercleFinance.com) - Roche a annoncé aujourd'hui que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments avait recommandé l'approbation d'Alecensa (alectinib) en monothérapie, en tant que traitement adjuvant chez des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) positif au lymphome anaplasique kinase (ALK) présentant un risque élevé de récidive.



Selon Roche, Alecensa pourrait modifier la norme de soins actuelle pour les personnes atteintes d'un CPNPC ALK-positif réséqué à un stade précoce en réduisant de 76% le risque de récidive de la maladie ou de décès.



'La recommandation du CHMP concernant l'adjuvant Alecensa marque une étape importante vers la fourniture d'un nouveau traitement efficace pour les personnes atteintes d'un CPNPC à un stade précoce, qui pourrait améliorer les résultats grâce à une approche thérapeutique ciblée et basée sur des biomarqueurs', a commenté Levi Garraway, directeur médical de Roche et responsable du développement mondial des produits.







