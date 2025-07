Roche: avis défavorable dans la myopathie de Duchenne information fournie par Cercle Finance • 25/07/2025 à 13:59









(Zonebourse.com) - Roche a annoncé vendredi que le Comité du médicament à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (EMA) avait rendu un avis négatif concernant l'enregistrement conditionnel de sa thérapie génique Elevidys dans le traitement de la dystrophie musculaire de Duchenne.



Le CHMP a jugé que les résultats de l'étude de phase 3 étaient insuffisants, son objectif principal n'ayant pas été atteint après une durée d'un an, même si Elevidys a tout de même montré des améliorations importantes et significatives sur d'autres critères de fonctionnement physique par rapport au placebo, précise Roche dans un communiqué.



Roche, qui fait valoir que l'espérance de vie moyenne des personnes atteintes de cette myopathie n'est que de 28 ans, explique avoir l'intention de continuer à travailler avec l'agence sanitaire européenne en raison des besoins non satisfaits des patients.











Le laboratoire ajoute qu'à ce jour, plus de 900 personnes atteintes de DMD, dont 760 capables de marcher, ont été traitées avec Elevidys, que ce soit dans le cadre d'essais cliniques ou en conditions réelles.



Cette annonce entraînait une baisse de l'action Roche à la Bourse de Zurich où le titre cédait 0,8% à l'heure du déjeuner. La valeur a progressé d'environ 3% depuis le début de l'année.











