Roche augmente sa capacité de calcul de l'IA grâce à l'expansion des puces Nvidia

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le fabricant suisse de médicaments Roche ROG.S a déclaré lundi qu'il avait augmenté sa capacité de calcul d'intelligence artificielle avec plus de 2 100 puces Nvidia pour soutenir le développement de médicaments et de diagnostics.

Roche a déclaré que le matériel supplémentaire permettrait d'accélérer le travail dans ses opérations de recherche et de développement, y compris la modélisation, l'analyse des données et les processus d'essais cliniques.

Le fabricant de médicaments a déclaré avoir déployé 2 176 unités de traitement graphique Nvidia Blackwell (GPU) sur des sites aux États-Unis et en Europe, ce qui lui confère la plus grande empreinte GPU de l'industrie.

Cette mise en place, qui a débuté en 2023, s'inscrit dans le cadre d'une collaboration plus large avec Nvidia de la part de Roche, qui a augmenté ses investissements dans les outils d'IA alors que les grands groupes pharmaceutiques rivalisent pour raccourcir les délais de développement et réduire les coûts.

"Dans les soins de santé, le temps est la variable la plus critique", a déclaré Wafaa Mamilli, Chief Digital and Technology Officer.

Les fabricants de médicaments ont annoncé une série d'accords pour des outils permettant de libérer les promesses de l'intelligence artificielle, considérée comme la plus grande avancée technologique depuis l'internet.

L'IA agentique, qui nécessite peu d'intervention humaine, pourrait augmenter la productivité du développement clinique de 35 à 45 % au cours des cinq prochaines années, a déclaré le cabinet de conseil McKinsey l'année dernière.