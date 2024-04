Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: approbation dans le cancer du poumon aux Etats-Unis information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 09:49









(CercleFinance.com) - Roche annonce que la FDA des Etats-Unis a approuvé son Alecensa (alectinib) comme premier traitement adjuvant après résection tumorale des patients atteints d'un cancer du poumon non à petites cellules (CPNPC) ALK-positif à un stade précoce.



Cette approbation se fonde sur l'étude de phase III ALINA montrant qu'Alecensa réduit le risque de récidive ou de décès de 76%, un pourcentage sans précédent, chez les personnes atteintes d'un CPNPC ALK-positif réséqué à un stade précoce.



'Elle aide à répondre à un besoin urgent non satisfait, environ la moitié des personnes vivant avec un CPNPC à un stade précoce connaissant une récidive de la maladie après une chirurgie, malgré une chimiothérapie adjuvante', souligne le groupe de santé suisse.





