Roche acquiert 89bio, un développeur de médicaments pour le foie, pour un montant pouvant atteindre 3,5 milliards de dollars
information fournie par Reuters 18/09/2025 à 08:35

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout du contexte de l'obésité, détails du paragraphe 3) par Ludwig Burger

Roche ROG.S a accepté d'acheter la société américaine de biotechnologie 89bio ETNB.O pour un montant pouvant aller jusqu'à 3,5 milliards de dollars afin de renforcer son pipeline de développement de traitements pour les maladies hépatiques et cardiométaboliques, a déclaré le fabricant suisse de médicaments jeudi.

L'accord aiderait Roche à se développer dans un domaine lié au marché en plein essor de la perte de poids, où l'entreprise a récemment fait des percées majeures.

Dans un communiqué, Roche a déclaré que l'accord valait environ 2,4 milliards de dollars, ou jusqu'à 3,5 milliards de dollars si l'on inclut un droit à valeur conditionnelle non négociable.

Le principal médicament de la société cible, la pegozafermine, qui fait partie d'une classe connue sous le nom d'analogues du FGF21, est en phase avancée de développement pour traiter la stéatohépatite associée à un dysfonctionnement métabolique - également connue sous le nom de stéatose hépatique - y compris à des stades avancés.

Roche a déclaré qu'elle offrirait d'acheter toutes les actions ordinaires de 89bio pour 14,50 dollars par action en espèces et un droit à valeur contingente de recevoir certains paiements d'étape pouvant aller jusqu'à 6 dollars par action.

L'entreprise a déclaré que cette acquisition soulignait sa volonté de faire progresser les thérapies dans le domaine des maladies cardiovasculaires, rénales et métaboliques, en particulier pour les patients souffrant de surpoids, d'obésité et de problèmes de santé connexes tels que la stéatose hépatique, également connue sous le nom de MASH.

Cette année, la société a acquis les droits d'un traitement de l'obésité développé par la société danoise Zealand Pharma ZELA.CO dans le cadre d'un accord d'une valeur maximale de 5,3 milliards de dollars, et fin 2023, elle a conclu un accord pour acheter le développeur de médicaments amaigrissants Carmot pour un montant initial de 2,7 milliards de dollars.

