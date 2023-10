Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Roche: accord pour l'acquisition de Telavant information fournie par Cercle Finance • 23/10/2023 à 08:00









(CercleFinance.com) - Roche annonce la conclusion d'un accord définitif pour l'acquisition de Telavant, une filiale de Roivant, y compris les droits sur RVT-3101, nouvel anticorps de Roivant pour traiter des maladies inflammatoires de l'intestin comme la colite ulcéreuse et la maladie de Crohn.



Le groupe de santé suisse obtiendra les droits de développement, de fabrication et de commercialisation du RVT-3101 aux États-Unis et au Japon pour le traitement des maladies inflammatoires de l'intestin et potentiellement de multiples autres maladies.



Roche déboursera un montant initial de 7,1 milliards de dollars et un paiement d'étape à court terme de 150 millions. Soumise aux conditions usuelles, la finalisation de la transaction est prévue au dernier trimestre de 2023 ou au premier trimestre de 2024.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR Swiss EBS Stocks 0.00%