Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Roche: accord de collaboration avec Qritive dans l'IA information fournie par Cercle Finance • 12/09/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - Qritive, une start-up basée à Singapour, a annoncé jeudi avoir conclu un accord de collaboration avec Roche dans le domaine du diagnostic des cancers.



Dans un communiqué, Qritive indique que ses algorithmes basées sur l'IA seront dorénavant intégrés au sein de navify, la plateforme numérique de Roche dédiée à l'identification des pathologies.



Avec l'ajout de cette technologie, les médecins seront en mesure de s'appuyer sur l'IA afin de diagnostiquer de manière plus efficace et plus précise des cas de cancer, explique l'entreprise dans un communiqué.



Les outils de Qritive, développés pour les cancers du colon, de la prostate, du sein et de l'estomac, permettent de numériser et d'analyser des images de lames entières en vue d'identifier et de classer les tumeurs avec précision.



D'après Qritive, ces procédés permettent de multiplier par dix la productivité des spécialistes de l'anatomie pathologique et de réduire de manière considérable le risque d'erreur de diagnostic.





Valeurs associées ROCHE HLDG DR 263,20 CHF Swiss EBS Stocks -2,08%