Roblox va introduire de nouveaux contrôles en Indonésie pour se conformer à l'interdiction des médias sociaux pour les enfants

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JAKARTA, 25 mars - La plateforme de jeux vidéo Roblox va introduire des contrôles de contenu et de communication pour les joueurs de moins de 16 ans en Indonésie afin de se conformer au blocage des médias sociaux pour les enfants dans ce pays, a déclaré mercredi Matt Kaufman, responsable de la sécurité chez Roblox, dans un communiqué envoyé par courrier électronique.

* L'Indonésie exigera des plateformes qu'elles désactivent les comptes de médias sociaux "à haut risque" pour les moins de 16 ans, conformément à un règlement ministériel publié au début du mois.

* Les désactivations devraient prendre effet le 28 mars , a déclaré Meutya Hafid, ministre indonésienne des communications et du numérique.

* Roblox, Instagram, YouTube de Google et TikTok, propriété de la société chinoise ByteDance, figuraient parmi les plateformes identifiées par le ministère des communications et du numérique au début du mois comme présentant un risque élevé.

* "Cette semaine, nous avons annoncé qu'afin de répondre aux exigences régionales en Indonésie, nous introduirons bientôt des contrôles supplémentaires sur le contenu et la communication pour les joueurs de moins de 16 ans en Indonésie", a déclaré M. Kaufman.

* Roblox n'a pas fourni de détails sur ces contrôles supplémentaires.

* La plateforme de médias sociaux X a déclaré qu 'à partir du 28 mars, ses utilisateurs indonésiens devront être âgés d'au moins 16 ans pour avoir un compte.

* X a déclaré sur son site web que l'âge minimum requis en Indonésie "empêche les plates-formes de médias sociaux limitées par l'âge, y compris X, de permettre aux personnes de moins de 16 ans de créer ou de conserver un compte. Ce n'est pas notre choix, c'est la loi indonésienne qui l'exige."

* Un certain nombre de pays, dont l'Australie, ont imposé des restrictions aux médias sociaux destinés aux enfants, face aux inquiétudes croissantes concernant la sécurité et la santé mentale des utilisateurs mineurs .