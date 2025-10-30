Roblox s'effondre et l'entreprise annonce une baisse de sa marge l'année prochaine

30 octobre - ** Les actions de la plateforme de jeux vidéo Roblox RBLX.N chutent de 10,5 % à 119,54 dollars ** La société s'attend à ce que la marge d'exploitation diminue légèrement l'année prochaine en raison de la hausse des paiements aux développeurs et de l'augmentation des dépenses en matière de sécurité et d'infrastructure

** « L'engagement et les dépenses importants sont réels, mais le calendrier de rentabilité ressemble à une quête annexe plus longue que prévu, c'est pourquoi les investisseurs et les traders ont retiré leurs billes » - Michael Ashley Schulman, directeur des investissements chez Running Point Capital

** RBLX revoit à la hausse ses prévisions de réservations annuelles, prévoyant entre 6,57 et 6,62 milliards de dollars, contre 5,87 à 5,97 milliards de dollars précédemment

** La société annonce des réservations de 1,92 milliard de dollars pour le troisième trimestre, ce qui est supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 1,65 milliard de dollars - données compilées par LSEG

** Les utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté de 70 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 151,5 millions

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année