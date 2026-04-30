Roblox revoit à la baisse ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, les nouvelles mesures de sécurité ayant un impact négatif

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Modification de l'évolution des actions au paragraphe 1, ajout de détails au paragraphe 2) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a revu à la baisse jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires annuel, indiquant que de nouvelles mesures de sécurité pourraient avoir un impact sur la croissance du nombre d'utilisateurs et les dépenses sur sa célèbre plateforme de jeux vidéo, ce qui a entraîné une chute de plus de 18 % de son action en séance prolongée.

La société table désormais sur un chiffre d'affaires pour l'exercice 2026 compris entre 7,33 et 7,6 milliards de dollars, en baisse par rapport à ses prévisions antérieures de 8,28 à 8,55 milliards de dollars.

Les investissements dans des algorithmes de recommandation et l'augmentation des récompenses pour les développeurs ont aidé Roblox à attirer des millions d'utilisateurs souhaitant jouer à des jeux gratuits et socialiser avec leurs amis. Mais de nombreux cas d'exploitation et de grooming d'enfants sur la plateforme ont entraîné des interdictions nationales, des poursuites judiciaires et des enquêtes sur le cadre de sécurité de Roblox. Pour apaiser les inquiétudes, la plateforme a dévoilé au début de l'année des comptes basés sur l'âge et une vérification de l'âge afin de limiter la communication et l'interaction entre les utilisateurs plus jeunes et plus âgés, tout en déployant une surveillance plus large des contenus.

« Ce que nous avons observé depuis que nous avons commencé à mettre en place la limitation d'âge pour les fonctionnalités de communication en janvier, c'est une baisse de l'engagement en matière de communication sur la plateforme », a déclaré le directeur financier Naveen Chopra à Reuters lors d'une interview.

« Cela a tendance à avoir des répercussions sur la viralité du contenu, ce qui peut ensuite avoir un impact sur des éléments tels que les notes sur l'App Store et autres. »

Roblox enregistre désormais une baisse séquentielle du nombre d'utilisateurs actifs quotidiens (DAU) au deuxième trimestre. La moyenne des DAU pour le premier trimestre s'élevait à 132 millions, soit une hausse de 35 % par rapport à l'année dernière.

Le chiffre d'affaires du deuxième trimestre devrait se situer entre 1,55 et 1,61 milliard de dollars, en deçà des estimations de 1,83 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Par ailleurs, Roblox a également annoncé un nouveau projet baptisé “Roblox Reality”, qui permettra aux développeurs de créer des jeux photoréalistes en combinant des moteurs de jeux vidéo et des modèles de monde basés sur l'IA.

L'utilisation de l'IA dans le développement de jeux vidéo – un sujet controversé au sein de l'industrie – a considérablement augmenté ces derniers temps, les éditeurs cherchant des moyens de réduire les coûts et d'accélérer la création de jeux.