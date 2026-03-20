Roblox révise ses politiques publicitaires et introduit le partage des revenus en 2027

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La plateforme de jeux vidéo Roblox

RBLX.N a déclaré vendredi qu'elle prélèverait une partie des revenus des contrats de marque dans les jeux à partir de l'année prochaine, dans le cadre d'une révision plus large de la politique publicitaire visant à attirer plus de dollars des marques et à augmenter les revenus des créateurs.

La société s'est développée au-delà du jeu pour transformer sa plateforme en un centre de commerce électronique, de socialisation et de publicité, et a annoncé un nouveau format publicitaire et un partenariat avec Google GOOGL.O l'année dernière pour développer son activité publicitaire naissante.

Le partage des revenus, qui entrera en vigueur en janvier 2027, vise à mettre fin à ce que Roblox appelle une "course vers le bas" en matière de prix, causée par un manque de mesures normalisées et de transparence des prix, selon un message publié vendredi sur son forum de développeurs.

"Un partage des revenus qui s'échelonne comme un média aidera les marques à rendre compte, à mesurer et à valoriser les intégrations publicitaires de la même manière que d'autres formats de médias échelonnés sur d'autres plateformes. Aujourd'hui, les structures d'accords forfaitaires permettent aux créateurs de gagner moins, et non plus", a déclaré Roblox.

L'entreprise est encore en train de finaliser les détails avec les créateurs et en dira plus au cours du deuxième trimestre.

La société a également déclaré qu'à partir du 4 mai, des formats publicitaires adaptés à l'âge des utilisateurs seraient autorisés sur sa plateforme.

"Le contenu sera désormais considéré comme une publicité s'il implique une compensation de la part d'une marque pour figurer dans l'expérience d'un créateur, ou s'il fait la promotion de produits hors plate-forme", a déclaré la société.

Dans ce cadre, les créateurs devront enregistrer toutes les intégrations publicitaires auprès de Roblox avant que les campagnes ne soient lancées, et soumettre les contenus à la modération. Roblox introduira également de nouvelles étiquettes publicitaires appliquées directement dans son outil Studio, ce qui permettra aux utilisateurs de signaler les publicités indésirables.

Roblox a déclaré que les formats publicitaires récompensés et certaines catégories de marques, dont l'alimentation, les cosmétiques, les produits pharmaceutiques et les services financiers, seraient interdits aux utilisateurs de moins de 13 ans.