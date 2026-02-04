Roblox lance une technologie d'IA qui génère des modèles fonctionnels en langage naturel

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a lancé mercredi une technologie d'intelligence artificielle capable de générer des modèles de jeu entièrement fonctionnels à l'aide d'invites en langage naturel, alors que l'entreprise poursuit agressivement l'apprentissage automatique pour attirer davantage de développeurs sur sa plateforme de jeux vidéo.

La technologie, baptisée 4D Creation, est entrée en phase bêta et s'appuie sur le modèle précédent de la société, qui permettait de générer des objets statiques en trois dimensions. Le nouveau modèle permet aux utilisateurs de créer un véhicule, d'interagir avec ses portes et de le conduire avec des mécanismes physiques précis.

Cette initiative permet d'abaisser la barrière d'entrée pour la communauté des développeurs de Roblox, qui est dirigée par les utilisateurs et responsable des jeux joués sur la plateforme, alors que l'entreprise cherche à stimuler la création de nouveaux titres et à augmenter sa base d'utilisateurs déjà tentaculaire. À la fin du troisième trimestre, la société comptait plus de 150 millions d'utilisateurs actifs quotidiens moyens .

"Vous voulez créer un objet, c'est une voie, et pour l'artiste, les visuels peuvent être faciles, le codage peut être difficile. L'autre voie est celle du développeur de jeux qui trouve les visuels plus difficiles et le codage plus facile. Nous essayons donc de les réunir toutes, et notre objectif le plus élevé serait qu'un joueur puisse créer à l'intérieur d'un jeu", a déclaré à Reuters Anupam Singh, vice-président senior de Roblox chargé de l'ingénierie de l'IA et de l'infrastructure de base.

Roblox a beaucoup investi dans l'augmentation de la capacité de ses serveurs pour faire face à la forte croissance de sa base de joueurs, tout en consacrant des fonds au développement de modèles d'IA et à la sécurité - une question qui a fait l'objet d'un examen approfondi de la part de l'État américain et des gouvernements internationaux .

La création 4D s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par Roblox pour développer des modèles de monde IA, capables de comprendre les règles et la dynamique d'un environnement afin de prédire et de générer des jeux futurs.

Cette annonce intervient une semaine après le lancement par Google GOOGL.O d'Alphabet d'un modèle d'IA permettant aux utilisateurs de simuler et de générer un environnement réel à l'aide de messages-guides ou d'images téléchargées.