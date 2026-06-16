Roblox en hausse après avoir annoncé le déploiement mondial de comptes dotés de contrôles parentaux renforcés

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16 juin - ** Roblox RBLX.N progresse d’environ 6 % à 48,29 dollars après avoir annoncé le déploiement mondial de comptes pour enfants dotés de contrôles parentaux renforcés

** Le développeur de jeux vidéo est en passe d'enregistrer une deuxième séance consécutive de hausse

** L'entreprise indique que les comptes Roblox Kids et Roblox Select sont désormais disponibles dans le monde entier, après un déploiement limité le mois dernier en Australie, en Indonésie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande

** Ce déploiement regroupe en un seul cadre les vérifications d’âge, les paramètres de compte en fonction de l’âge, la classification des contenus, la modération continue et des contrôles parentaux étendus - RBLX

** La société ajoute que les utilisateurs de moins de 16 ans dont l’âge a été vérifié conserveront l’accès à la grande majorité de leurs jeux préférés; l’expérience des utilisateurs de 16 ans et plus dont l’âge a été vérifié reste inchangée

** Le Royaume-Uni est devenu lundi le dernier pays en date à annoncer une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans et à imposer des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct

** Le titre RBLX a reculé de 40,3% depuis le début de l’année, contre une hausse de 14,3% de l’indice composite NASDAQ

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