 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Roblox en hausse après avoir annoncé le déploiement mondial de comptes dotés de contrôles parentaux renforcés
information fournie par Reuters 16/06/2026 à 19:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 juin - ** Roblox RBLX.N progresse d’environ 6 % à 48,29 dollars après avoir annoncé le déploiement mondial de comptes pour enfants dotés de contrôles parentaux renforcés

** Le développeur de jeux vidéo est en passe d'enregistrer une deuxième séance consécutive de hausse

** L'entreprise indique que les comptes Roblox Kids et Roblox Select sont désormais disponibles dans le monde entier, après un déploiement limité le mois dernier en Australie, en Indonésie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande

** Ce déploiement regroupe en un seul cadre les vérifications d’âge, les paramètres de compte en fonction de l’âge, la classification des contenus, la modération continue et des contrôles parentaux étendus - RBLX

** La société ajoute que les utilisateurs de moins de 16 ans dont l’âge a été vérifié conserveront l’accès à la grande majorité de leurs jeux préférés; l’expérience des utilisateurs de 16 ans et plus dont l’âge a été vérifié reste inchangée

** Le Royaume-Uni est devenu lundi le dernier pays en date à annoncer une interdiction générale des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans et à imposer des restrictions aux plateformes de jeux vidéo et de streaming en direct

** Le titre RBLX a reculé de 40,3% depuis le début de l’année, contre une hausse de 14,3% de l’indice composite NASDAQ

.IXIC

Valeurs associées

NASDAQ Composite
26 505,60 Pts Index Ex -0,67%
ROBLOX RG-A
48,360 USD NYSE +5,89%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
78,63 -5,67%
CAC 40
8 447,27 +0,75%
SPACEX
211,1512 +9,69%
2CRSI
45,78 -8,71%
WORLDLINE
13,16 +11,68%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank