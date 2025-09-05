Roblox annonce une application vidéo de courte durée et augmente les revenus des créateurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Zaheer Kachwala

Roblox RBLX.N a annoncé une nouvelle application de contenu vidéo de courte durée et une augmentation des revenus pour les créateurs lors de sa conférence des créateurs vendredi, cherchant à surfer sur la vague d'un fort engagement et à attirer de nouveaux utilisateurs sur la plateforme de jeux vidéo.

L'application de type TikTok, appelée "Roblox Moments", est actuellement disponible en version bêta et permettra aux utilisateurs de capturer, d'éditer et de partager des séquences de jeu sur une plateforme commune pour les joueurs.

L'application pourrait permettre à l'entreprise de transposer sur sa propre plateforme les milliards de vues que le contenu de Roblox reçoit sur des sites web tels que YouTube et d'accroître encore l'engagement des joueurs. Au cours du trimestre qui s'est achevé le 30 juin, Roblox comptait 111,8 millions d'utilisateurs actifs quotidiens moyens .

Depuis quelques années, Roblox s'efforce de transformer sa plateforme de jeu en un centre de commerce électronique, de socialisation et de publicité afin d'accroître ses flux de revenus dans un secteur hautement concurrentiel.

Au début de l'année, la société a annoncé un nouveau format publicitaire et un partenariat avec Google GOOGL.O pour développer son activité publicitaire naissante et permettre aux créateurs d'augmenter leurs revenus.

Le modèle économique de Roblox repose sur l'achat de monnaie de jeu (Robux) auprès des utilisateurs qui jouent et créent des jeux, ce qui permet à l'entreprise de rester à la pointe du contenu et de fidéliser les joueurs grâce à des mises à jour régulières du contenu.

Lors de la conférence des créateurs, le directeur général David Baszucki a annoncé une augmentation de 8,5 % du montant que les créateurs peuvent gagner lorsqu'ils convertissent leurs Robux en argent.

Il a ajouté que la communauté des créateurs avait gagné plus d'un milliard de dollars au cours des 12 derniers mois, et que plus de 100 jeux rapportaient plus d'un million de dollars par an.